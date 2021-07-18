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雙強聯手 不搶怎麼行？SACAI x KAWS系列台灣團團開賣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
SACAI x KAWS 聯名系列襪子有4種款式，2,450元（雙）。圖／團團提供
SACAI x KAWS 聯名系列襪子有4種款式，2,450元（雙）。圖／團團提供

日前在秋冬巴黎高級訂製時裝周上，由日本人氣品牌SACAI主理設計師阿部千登勢操刀的高提耶訂製系列自發表後迅速在網路上掀起熱議，完美融合兩品牌風格的高超功力，讓阿部千登勢這位日本現代首席女性設計師再度成為近期大熱話題。而SACAI與潮流藝術家KAWS的重磅聯名系列也在近日開賣，台灣潮流迷們可以在喜事國際時尚集團旗下複合式精品通路品牌團團TUAN TUAN找到齊全的系列商品。

SACAI與KAWS此番合作，主要帶來兩種印花，受到聖羅蘭（Yves Saint Laurent）運用荷蘭幾何抽象畫派大師（Piet Mondrian）的三原色設計所啟發的靈感，最後透過KAWS跳動的線條筆觸、大膽鮮明的用色、變形迷彩元素，再配上SACAI的前衛解構特性，呈現出一系列輪廓俐落現代的男女服飾、配件、居家作品。包含羽絨外套、百摺裙、格紋夾克、針織外套、襪子、掛毯等，而此聯名系列也以在SACAI的Logo上畫上兩個KAWS標誌性的XX為特殊標誌，增添收藏亮點。

SACAI x KAWS聯名系列秋冬單品，已於團團敦南門市與團團線上選物平台限定上市。

SACAI x KAWS 聯名系列多彩格紋外套，36,800元。圖／團團提供
SACAI x KAWS 聯名系列多彩格紋外套，36,800元。圖／團團提供
SACAI x KAWS 聯名系列迷彩圖騰拼接襯衫，29,500元。圖／團團提供
SACAI x KAWS 聯名系列迷彩圖騰拼接襯衫，29,500元。圖／團團提供
SACAI x KAWS 聯名系列迷彩圖騰百摺拼接洋裝，31,800元。圖／團團提供
SACAI x KAWS 聯名系列迷彩圖騰百摺拼接洋裝，31,800元。圖／團團提供
SACAI x KAWS 聯名系列多彩廓型羽絨外套，73,500元。圖／團團提供
SACAI x KAWS 聯名系列多彩廓型羽絨外套，73,500元。圖／團團提供
SACAI x KAWS 聯名系列迷彩圖騰針織外套，48,800元。圖／團團提供
SACAI x KAWS 聯名系列迷彩圖騰針織外套，48,800元。圖／團團提供
SACAI x KAWS 聯名系列幾何色塊圖騰掛毯，24,500元。圖／團團提供
SACAI x KAWS 聯名系列幾何色塊圖騰掛毯，24,500元。圖／團團提供
在SACAI的Logo上畫上兩個KAWS標誌性的XX為特殊標誌，增添收藏亮點。圖／團團提供
在SACAI的Logo上畫上兩個KAWS標誌性的XX為特殊標誌，增添收藏亮點。圖／團團提供
SACAI與潮流藝術家KAWS的重磅聯名系列近日開賣，台灣潮流迷們可以在喜事國際時尚集團旗下複合式精品通路品牌團團TUAN TUAN找到齊全的系列商品。圖／團團提供
SACAI與潮流藝術家KAWS的重磅聯名系列近日開賣，台灣潮流迷們可以在喜事國際時尚集團旗下複合式精品通路品牌團團TUAN TUAN找到齊全的系列商品。圖／團團提供

品牌 日本

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