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獨／開業25年不敵疫情！「卡瓦利咖啡」退出永康商圈

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
永康街「卡瓦利義大利咖啡館」將於7月20日熄燈，並且搬遷至北投經營。圖／取自卡瓦利義大利咖啡館粉絲頁
永康街「卡瓦利義大利咖啡館」將於7月20日熄燈，並且搬遷至北投經營。圖／取自卡瓦利義大利咖啡館粉絲頁

受到新冠肺炎疫情影響，許多知名餐廳紛紛退出市場，或是靜待機會重新出發。位於永康商圈，已經開業25年的老字號咖啡店「卡瓦利」宣佈，因面對疫情變化，因此將於7月20日結束營業，並且搬遷至北投。隨著消息一出，即令許多粉絲們不捨，表示「捨不得」、「北投見！」

創立於1996年的卡瓦利義大利咖啡館，店內打造了優雅舒適的環境，並提供義式咖啡、手沖咖啡、點心等選項，其中帶著酒香的「提拉米蘇」僅限週末供應，乃是不少饕客所喜愛的大人系甜品。卡瓦利在google評論上也獲得超過600條評價，平均4.2分，為永康街指標性的咖啡店。但是卡瓦利近日發布聲明，內容中指出「面對疫情的變化，似乎還是那麼的脆弱」，並透漏將營業至7月20日，然後搬遷至北投，休息之後再出發。

除了卡瓦利之外，包括已有14年歷史的「鹹花生」咖啡館、同在永康商圈的「515 cafe&books」，金門第一間專業咖啡「Lin+」等咖啡店，也都於近期陸續熄燈落幕，也讓支持者十分不捨。

咖啡館 疫情 北投

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