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訂熟成牛排送龍蝦 美福牛排館父親節大餐早鳥自取9折

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「頂級熟成海陸套餐」的牛排主餐升級為「美國頂級55天乾式熟成帶骨肋眼牛排28oz」，並加贈波士頓龍蝦。圖／Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「頂級熟成海陸套餐」的牛排主餐升級為「美國頂級55天乾式熟成帶骨肋眼牛排28oz」，並加贈波士頓龍蝦。圖／Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

父親節大餐訂起來！Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館於7月19日至8月15日止，推出多達十一道菜色且適合全家享用的「父親節海陸套餐（4,588元）」，從沙拉、主菜、配菜到甜點一應俱全。若將牛排主餐升級為「美國頂級55天乾式熟成帶骨肋眼牛排28盎司」，即加贈波士頓龍蝦（原價1,800元）及美福獨家保溫袋（原價1,200元），升級後的「頂級熟成海陸套餐」套餐售價8,888元。7月26日前預購餐點，皆享有自取9折早鳥優惠價。

「父親節海陸套餐」可供4至5人享用，內容包含低溫爐烤美國穀飼肋眼牛排20盎司（附肉汁）、脆皮美國香料春雞兩份、義大利風味炭烤綜合海鮮乙份、炒孢子甘藍及蘑菇、蕃茄乙份、焗奶油培根通心粉乙份、烤香料帶皮馬鈴薯乙份、蜂蜜裸麥麵包乙份、父親節特製提拉米蘇乙份及主廚手作檸檬塔乙份。

主菜「低溫爐烤美國穀物肋眼牛排」是陳重光主廚特別精選以穀物飼養、保有最天然原始風味的牛隻，將牛排以低溫爐烤八小時慢慢烘烤，將甜美肉汁保留在牛肉中，口感軟嫩細緻，層次豐富，大口咬下，超級滿足。

「頂級熟成海陸套餐」的牛排主餐，則升級為「美國頂級55天乾式熟成帶骨肋眼牛排28盎司」。陳重光主廚精湛的乾式熟成技法，領先業界首家推出美國乾式熟成牛排55天、75天、100天、128天、200天，甚至高達300天的夢幻牛排。其中乾式熟成55天的帶骨肋眼牛排，是所有天數中最廣受饕客歡迎的天數，也是餐廳菜單中最經典的熱銷品項。

乾式熟成牛排，除了帶著些微暗紅色澤的肉色，再經過爐烤箱炙烤後，散發出濃郁獨特的肉香味，表層微焦，豐富的油花裡帶著甘甜，肉汁香氣滋味更甚，口口充滿驚艷，深受每位顧客青睞與著迷，因疫情沉寂的乾式熟成牛排的迷人美味，現於套餐中即能輕鬆外帶在家享用。

除了豐盛精緻的海陸饗宴，凡點購父親節外帶海陸組，享指定酒款優惠加購價1,200元（原價1,680至2,000元），給爸爸最難忘的用餐回憶。

「父親節海陸套餐」從沙拉、主菜、配菜到甜點一應俱全。圖／Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館提供。
「父親節海陸套餐」從沙拉、主菜、配菜到甜點一應俱全。圖／Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館提供。

套餐 父親節 低溫

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