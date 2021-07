坎城紅毯貝拉哈蒂德、海倫米蘭強大氣場 都靠祖母綠

第74屆坎城影展於7月17日落幕,今年熱鬧非凡的紅毯上,僅次於百搭白鑽,最受歡迎的有色寶石,絕對非祖母綠莫屬,從年輕星二代西恩潘女兒Dylan Penn,超模貝拉哈蒂迪(Bella Hadid)到資深女星海倫米蘭(Helen Mirren)與伊莎貝艾珍妮(Isabelle Adjani),濃郁蓊綠的祖母綠寶石都是極具魅力又不過分搶戲的完美珠寶。

綠色自古以來就被視為具有療綠的力量,祖母綠寶石更是從埃及艷后時代就深受喜愛。今年最搶鏡的祖母綠都是耳環。穿著風格大膽多變的貝拉哈蒂迪,在出席蕭邦(Chopard)頂級珠寶晚宴時走優雅復古風,配戴水滴形切割的祖母綠鑽戒和超大耳環,中央碩大的祖母綠周圍還環繞了由鑽石組成的蕾絲花邊,吸睛度200%。許多新生代的年輕女星也都選擇了永不退流行的大型祖母綠耳環,例如Dylan Penn在現身「法蘭西特派」首映紅毯時配戴的一對蕭邦高級珠寶耳環,一對祖母綠總重近10克拉,裝飾藝術風格的設計和幾何線條的服裝很對味。

美國超模Noel Capri、巴西女演員Marina Ruy Barbosa、Koukla Lapidus等新生代面孔都配戴的超級吸睛的蕭邦巨大祖母綠耳環登上紅毯。其中將祖母綠搭配出新高度的,則是西班牙女星Ester Expòsito,以濃郁深綠的祖母綠搭配亮紫色的禮服,用色大膽又美。曾任龐德女郎的資深女星艾曼紐琵雅(Emmanuelle Béart)也配戴了如華麗垂墜的祖母綠耳環,花葉造型別顯優雅。

以祖母綠為主角的大型項鍊也是本屆紅毯的熱門珠寶。開幕式當天海倫米蘭就以Dolce & Gabbana整串祖母綠鑽石項鍊配上鮮黃色的長洋裝搶進話題,活潑的配色很適合坎城的夏季度假情調。法國資深女星伊莎貝艾珍妮(Isabelle Adjani)的祖母綠項鍊來自路易威登(Louis Vuitton)最新的高級珠寶系列Bravery,展現恬靜幽雅的高貴氣質。頒獎典禮時亮相的法國新生代女演員Ana Girardot,則是以乾淨的髮型和簡約的平口黑色禮服,凸顯項鍊的大份量祖母綠寶石,與另一位法國新生代女星Adele Exarchopoulos以寶格麗古典風格的祖母綠項鍊搭配女神垂墜長禮服,展現出截然不同的祖母綠之美。