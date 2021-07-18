始祖柏金包！Jane Birkin史上最時尚的媽媽包 倫敦拍賣

愛馬仕（Hermès）的（Birkin），是當今貴婦的必備行頭。這款時尚經典始於1999年，是愛馬仕為英國著名女藝人Jane Birkin打造的包款，並以她為之命名。如今，這個柏金包始祖的柏金包，將登上倫敦邦瀚斯（Bonhams）拍賣行於本月20日舉辦的「品牌手袋及時尚拍賣會」，附上Jane Birkin及Anno’s Africa簽名證書及其親筆信複本，估價15,000英鎊起。

多才多藝的Jane Birkin，是創作歌手、演員、模特兒，也是法式時尚品味的化身。1984年某天，Jane Birkin正乘搭由巴黎飛往倫敦的客機，遇到愛馬仕時任行政總裁Jean-Louis Dumas。閑談間，她抱怨一直尋覓不到一個尺寸足夠裝下女兒Lou奶瓶的包包。這啟發了Dumas的全新想法，當下便在飛機衛生紙袋上起稿，設計出此款質地柔軟、且容量十足的包包，從此為時尚史上的經典。

自1984年柏金包面世以來，Jane Birkin獲愛馬仕贈送系列當中共5個，全數最後均透過慈善拍賣釋出。此品由現藏家購自2014年英國慈善組織Anno’s Africa之籌款拍賣會。Jane Birkin侄女詩人Anno未滿21歲便因車禍而早逝，Anno’s Africa則以她命名，為非洲地區的孤兒及弱勢兒童提供藝術教育。拍品也曾於2016年上海K11商場的「Bagism」展覽中與摩納哥皇妃葛瑞絲凱莉（Grace Kelly）的同名愛馬仕凱莉包同台亮相。