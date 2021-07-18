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始祖柏金包！Jane Birkin史上最時尚的媽媽包 倫敦拍賣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Jane Birkin的柏金包將於倫敦上拍。圖／邦瀚斯提供、坎城影展官方IG
Jane Birkin的柏金包將於倫敦上拍。圖／邦瀚斯提供、坎城影展官方IG

愛馬仕（Hermès）的（Birkin），是當今貴婦的必備行頭。這款時尚經典始於1999年，是愛馬仕為英國著名女藝人Jane Birkin打造的包款，並以她為之命名。如今，這個柏金包始祖的柏金包，將登上倫敦邦瀚斯（Bonhams）拍賣行於本月20日舉辦的「品牌手袋及時尚拍賣會」，附上Jane Birkin及Anno’s Africa簽名證書及其親筆信複本，估價15,000英鎊起。

多才多藝的Jane Birkin，是創作歌手、演員、模特兒，也是法式時尚品味的化身。1984年某天，Jane Birkin正乘搭由巴黎飛往倫敦的客機，遇到愛馬仕時任行政總裁Jean-Louis Dumas。閑談間，她抱怨一直尋覓不到一個尺寸足夠裝下女兒Lou奶瓶的包包。這啟發了Dumas的全新想法，當下便在飛機衛生紙袋上起稿，設計出此款質地柔軟、且容量十足的包包，從此為時尚史上的經典。

自1984年柏金包面世以來，Jane Birkin獲愛馬仕贈送系列當中共5個，全數最後均透過慈善拍賣釋出。此品由現藏家購自2014年英國慈善組織Anno’s Africa之籌款拍賣會。Jane Birkin侄女詩人Anno未滿21歲便因車禍而早逝，Anno’s Africa則以她命名，為非洲地區的孤兒及弱勢兒童提供藝術教育。拍品也曾於2016年上海K11商場的「Bagism」展覽中與摩納哥皇妃葛瑞絲凱莉（Grace Kelly）的同名愛馬仕凱莉包同台亮相。

Jane Birkin曾於2011年時受訪說道：「我喜歡把東西掛在包包上，看起來才與別不同......包包如果不用的話就沒趣了，所以我的包看起來都像被貓坐過的樣子，而事實上通常真的坐過，甚至已經鑽到裡面去了。」這件拍品也不例外，處處可見使用的痕跡：如手綁紅繩，甚至是家貓的齒痕等，無不增添其獨一無二的質感。

黑色香奈兒Caviar Jumbo Double Flap，約2018年。圖／邦瀚斯提供
黑色香奈兒Caviar Jumbo Double Flap，約2018年。圖／邦瀚斯提供
Jane Birkin本人之愛馬仕黑色Togo小公牛皮35柏金包，約1999年，附Jane Birkin及Anno’s Africa簽名證書及其親筆信複本，估價15,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
Jane Birkin本人之愛馬仕黑色Togo小公牛皮35柏金包，約1999年，附Jane Birkin及Anno’s Africa簽名證書及其親筆信複本，估價15,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
路易威登骨董MonogramSteamer Trunk，約1910年。圖／邦瀚斯提供
路易威登骨董MonogramSteamer Trunk，約1910年。圖／邦瀚斯提供
Christian Maas於2018年創作的青銅雕塑「柏金包」。圖／邦瀚斯提供
Christian Maas於2018年創作的青銅雕塑「柏金包」。圖／邦瀚斯提供
Jane Birkin本人之愛馬仕黑色Togo小公牛皮35柏金包，內裡Jane Birkin的親筆簽名，估價15,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
Jane Birkin本人之愛馬仕黑色Togo小公牛皮35柏金包，內裡Jane Birkin的親筆簽名，估價15,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供

愛馬仕 拍賣會

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