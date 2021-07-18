LG OLED電視新機登台 不只纖薄美型還有電競功能雙認證

最近大家待在家的時間都變長了，現在正是將家中視聽設備升級的最佳時機！ LG發表最新OLED電視G1、C1及A1系列機種，以及頂級旗艦LG SIGNATURE OLED 8K新機，主打以先進的OLED自體發光技術，結合AI科技、嶄新規格、智慧串聯及絕美輕薄外型，一次推出48～88型全尺寸滿足不同用戶需求，價位也從64,900元～2,190,000元，為不同居家空間帶來全新視野。

LG OLED evo創視際G1全新零間隙畫廊系列，以全新次世代面板設計，細膩逼真的影像表現與零間隙壁掛設計，完美融入居家空間；主打電競功能的C1系列，則是獲得NVIDIA G-SYNC和AMD FreeSync功能雙認證，並搭載遊戲優化功能與4個高頻寬HDMI 2.1，快速的動態轉換和最高4K 120fps，提供玩家栩栩如生的遊戲體驗。LG OLED TV的G1及C1系列均搭載全新第4代α9 AI影音處理晶片及杜比全方位影音技術，且全系列獲獨家低藍光護眼不閃爍雙認證，不管是觀看影片還是玩遊戲都能降低眼睛負擔。

2021年LG OLED TV也全面升級，採用WebOS 6.0連網智慧系統，全系列擁有Miracast overlay功能，支援Apple Airplay、iOS及Android手機鏡射Miracast 投放，並內建Apple TV、Netflix、YouTube影音串流。此外，透過OLED Motion Pro專業動態模式，更適合用來觀看運動賽事及享受極速遊戲體驗。

而廣受用戶喜愛的LG AI語音滑鼠遙控器，搭配2021年電視全系列也全面升級，流線外型，易於手持，消費者透過語音聲控、簡單方便設定功能、開啟應用程式追劇及查詢資訊，同時，全新AI語音滑鼠遙控器具備指向、捲動系統及熱鍵功能設計，提供消費者達到快速搜尋內容並一鍵進入各式喜愛的娛樂項目。還能透過LG ThinQ智慧家庭連網技術，與各品牌支援的智慧家電輕鬆串連管理。