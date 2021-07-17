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悶壞了！ 微解封首假日各景點湧現人潮

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
微解封首個假日，高雄澄清湖風景園區今天入園人次約3800人，4點休園後持續有民眾試圖進入。記者陳玫伶／攝影
微解封首個假日，高雄澄清湖風景園區今天入園人次約3800人，4點休園後持續有民眾試圖進入。記者陳玫伶／攝影

微解封首個假日，高雄市澄清湖風景園區入園人次約3800人、義大遊樂世界約有400多人，遊客都比平常多，但沒有出現偷偷脫下口罩吃東西的情況。

自來水公司七區處觀光課長林頌富表示，如今正值鳳頭蒼鷹築巢、園區繁花盛開季節，微解封首日吸引500多名鳥友入園拍攝，今天上午8點半前也有1500多位民眾入園運動、散步，截止至下午4點共有3800人次入園。

澄清湖園區微解封規定每天下午4點後禁止入園，6點前須離開，今天下午4點後依然陸續有民眾試圖進入，但都被保全勸說離開。水公司七區處觀光課表示，工作人員每天休園前會廣播提醒民眾盡早離園，昨有2組民眾疑似沒聽到廣播，保全下班後被困在裡面，打電話報警才能出園，今天工作人員下班前特地巡過一遍。

義大遊樂世界表示，今天網路預約有600多位遊客，實際入園遊客約400多人，比平日100人還多，觀察以家長趁六日帶小孩出來旅遊的小家庭居多，少有脫下口罩吃東西的違規行為，民眾疑似還在觀望，即使預約也不一定選擇入園，為讓遊客玩得放心，園方每天加強清消，最多開放1500人次入園。

義大遊樂世界表示，迎接微解封，義大遊樂世界原價899元的成人入園門票，目前優惠只要399元，並加贈100元商品餐飲抵用券，優待票則是199元，再加贈大義造型瓶裝水。園方配合中央疫情指揮中心規定，開放戶外遊具設施及戶外定點遊行表演，單一進出口及全園區人流總量管制。

微解封首個假日，義大遊樂世界今天約有400多人入園，以小家庭為主。圖／義大遊樂世界提供
微解封首個假日，義大遊樂世界今天約有400多人入園，以小家庭為主。圖／義大遊樂世界提供
微解封首個假日，高雄澄清湖風景園區今天入園人次約3800人。記者陳玫伶／攝影
微解封首個假日，高雄澄清湖風景園區今天入園人次約3800人。記者陳玫伶／攝影
微解封首個假日，義大遊樂世界今天約有400多人入園，以小家庭為主。圖／義大遊樂世界提供
微解封首個假日，義大遊樂世界今天約有400多人入園，以小家庭為主。圖／義大遊樂世界提供

義大 微解封 口罩

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