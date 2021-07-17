聽新聞
test
0:00 / 0:00
融入日常的簡約優雅 Harry Winston秀經典之美
什麼樣才算奢華珠寶？能夠每日配戴、享用，就是奢華與經典的真實意涵。奢華可以是上好的物料、頂尖的設計、歷久不衰的設計之美，但無須束之高閣、卻能融入日常生活，正是奢華珠寶之所以讓人沈醉的最大原因。
有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston），祖母綠型切工向來是品牌經典，不論從品牌標識、店面空間設計，處處可見溫婉典雅的祖母綠型輪廓。但實情是，品牌同樣有著相對平易近人的The One與Classic Winston的枕型切工珠寶，以及Diamond Links設計珠寶系列，讓人可以在生活中每日享用，在日常中輕鬆感受經典與奢華。
The One枕型切工鑽戒，中央主鑽以密釘鑲嵌的鑽石環繞，鑲嵌在同為密釘鑲嵌的鑽石戒環上，呈現無與倫比的閃耀光輝；Classic Winston的枕型切工鑽戒，則先將枕型切工主鑽鑲在鉑金底座，並在長錐型切工邊鑽的襯托下，展現海瑞溫斯頓的晶透無瑕經典風格。
Diamond Links設計珠寶則以兩個交疊的祖母綠輪廓，組合成「連結（Links）」的意念，又有耳環、手鍊、珠寶表的各種呈現。雖然是相對輕巧的設計珠寶，但透過兩個祖母綠的交疊，象徵人與人的關係、珠寶與配戴者的情感連結、寶石與人生重要時刻的結合，將情感瞬間定格、甚至化作永恆，正是珠寶、也是海瑞溫斯頓的經典魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言