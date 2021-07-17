融入日常的簡約優雅 Harry Winston秀經典之美

什麼樣才算奢華珠寶？能夠每日配戴、享用，就是奢華與經典的真實意涵。奢華可以是上好的物料、頂尖的設計、歷久不衰的設計之美，但無須束之高閣、卻能融入日常生活，正是奢華珠寶之所以讓人沈醉的最大原因。

有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston），祖母綠型切工向來是品牌經典，不論從品牌標識、店面空間設計，處處可見溫婉典雅的祖母綠型輪廓。但實情是，品牌同樣有著相對平易近人的The One與Classic Winston的枕型切工珠寶，以及Diamond Links設計珠寶系列，讓人可以在生活中每日享用，在日常中輕鬆感受經典與奢華。

The One枕型切工鑽戒，中央主鑽以密釘鑲嵌的鑽石環繞，鑲嵌在同為密釘鑲嵌的鑽石戒環上，呈現無與倫比的閃耀光輝；Classic Winston的枕型切工鑽戒，則先將枕型切工主鑽鑲在鉑金底座，並在長錐型切工邊鑽的襯托下，展現海瑞溫斯頓的晶透無瑕經典風格。