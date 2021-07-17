Bell & Ross推航空計時碼表 百年靈結盟TRIUMPH重型機車

柏萊士（Bell & Ross）今年二月時甫宣布：和法國空軍（French Air and Space Army Air Force）「巡邏兵飛行表演隊（French Acrobatic Patrol）」成為指定時計合作夥伴。不到半年，柏萊士（Bell & Ross）火速帶來一只BR 03-94 Patrouille De France計時碼表。

法國巡邏兵飛行表演隊最早草創於1931年，其飛機機身飾以象徵法國國旗的紅白藍三色最為經典，舉凡法國重要節慶時日，總能在法國的天空看見巡邏兵飛行表演隊的帥氣蹤跡。聯名的限量腕表選擇以藍色表面、白色與紅色的指針，將代表法國的紅藍白三色，重新演繹在面盤之上。六點鐘方向並飾巡邏兵飛行表演隊的徽章標誌，代表了精確、可靠、紀律、克制、團結及謙遜。黑色陶瓷表殼自動上鍊機芯與計時碼表功能，定價約19萬5,000元，限量500只，台灣尚未到貨，但處於預購狀態。

成為一名飛行員需要具備的元素太多，但擁有、操控一台重型機車便相對容易。百年靈（Breitling）近日宣佈：將與英國重機名門凱旋（Triumph）建立長期合作關係。預計將在2022年初推出一只限量版腕表與一款客製摩托車。無論百年靈或凱旋機車，都分享了陽剛、粗獷、動力的價值觀。