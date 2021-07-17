香甜夏滋味！Red Bull限量西瓜風味 小7、全家搶先開賣

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

提到最能代表台灣的夏日水果，紅色或黃色的鮮豔果肉再配上綠色瓜皮，讓「西瓜」當仁不讓！Red Bull瞄準夏日清涼商機，推出全新、限量的西瓜風味，不只讓人補充飽滿能量，更要嚐到清涼香甜。

有別於經典Red Bull的銀、藍雙色鋁罐，全新西瓜風味Red Bull，以吸睛的紅色瓶身、勾勒上綠色細節，暗示了西瓜的解暑風味。單罐建議售價59元，並已搶先於統一超商7-ELEVEN、FamilyMart全家便利商店上架販售，家樂福Carrefour則預計在7月21日上架。

品牌同時設計一款結合黃色封箱帶、中文字體的台式風格「水果箱包裝能量」禮盒，除內含Red Bull限定西瓜風味，更有一件西瓜造型不鏽鋼碗可愛逗趣，未來將在Red Bullacebook官方粉絲團釋出抽獎活動，讓人有機會免費獲得、盡情享受夏日的美好舌尖滋味。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

此外，Red Bull再從7月23日起，和全台八間酒吧：包含台北的Bar Mood Taipei、Fourplay Cuisine、The Public House、Tipsy Garden微醺花園，台中的舟舟Bar Boat、DRINKTOPIA，台南的Bar TCRC 前科累累俱樂部，以及高雄的上善若水Goodness Bistro一同合作。前提為年滿十八歲、並於指定酒吧外帶消費，即有機會獲得限量Red Bull西瓜風味調飲，詳細調飲內容將陸續公布於各店家官方社群平台。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。