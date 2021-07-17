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香甜夏滋味！Red Bull限量西瓜風味 小7、全家搶先開賣

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Red Bull瞄準夏日清涼商機，推出全新限量西瓜風味，不只讓人補充飽滿能量，更要嚐到清涼香甜。圖／Red Bull提供。
Red Bull瞄準夏日清涼商機，推出全新限量西瓜風味，不只讓人補充飽滿能量，更要嚐到清涼香甜。圖／Red Bull提供。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

提到最能代表台灣的夏日水果，紅色或黃色的鮮豔果肉再配上綠色瓜皮，讓「西瓜」當仁不讓！Red Bull瞄準夏日清涼商機，推出全新、限量的西瓜風味，不只讓人補充飽滿能量，更要嚐到清涼香甜。

有別於經典Red Bull的銀、藍雙色鋁罐，全新西瓜風味Red Bull，以吸睛的紅色瓶身、勾勒上綠色細節，暗示了西瓜的解暑風味。單罐建議售價59元，並已搶先於統一超商7-ELEVEN、FamilyMart全家便利商店上架販售，家樂福Carrefour則預計在7月21日上架。

品牌同時設計一款結合黃色封箱帶、中文字體的台式風格「水果箱包裝能量」禮盒，除內含Red Bull限定西瓜風味，更有一件西瓜造型不鏽鋼碗可愛逗趣，未來將在Red Bullacebook官方粉絲團釋出抽獎活動，讓人有機會免費獲得、盡情享受夏日的美好舌尖滋味。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

此外，Red Bull再從7月23日起，和全台八間酒吧：包含台北的Bar Mood Taipei、Fourplay Cuisine、The Public House、Tipsy Garden微醺花園，台中的舟舟Bar Boat、DRINKTOPIA，台南的Bar TCRC 前科累累俱樂部，以及高雄的上善若水Goodness Bistro一同合作。前提為年滿十八歲、並於指定酒吧外帶消費，即有機會獲得限量Red Bull西瓜風味調飲，詳細調飲內容將陸續公布於各店家官方社群平台。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

滿滿台式風格的水果箱包裝能量禮盒，除了內含Red Bull限定西瓜風味，更有一件西瓜造型不鏽鋼碗，未來將在Red Bullacebook官方粉絲團釋出抽獎活動。圖／Red Bull提供。
滿滿台式風格的水果箱包裝能量禮盒，除了內含Red Bull限定西瓜風味，更有一件西瓜造型不鏽鋼碗，未來將在Red Bullacebook官方粉絲團釋出抽獎活動。圖／Red Bull提供。
全新的西瓜風味Red Bull，單罐建議售價59元，並已搶先於統一超商7-ELEVEN、FamilyMart全家便利商店販售。圖／Red Bull提供。
全新的西瓜風味Red Bull，單罐建議售價59元，並已搶先於統一超商7-ELEVEN、FamilyMart全家便利商店販售。圖／Red Bull提供。
提到最能代表台灣的夏日水果，紅色或黃色的鮮豔果肉再配上綠色瓜皮，讓「西瓜」當仁不讓。圖／Red Bull提供。
提到最能代表台灣的夏日水果，紅色或黃色的鮮豔果肉再配上綠色瓜皮，讓「西瓜」當仁不讓。圖／Red Bull提供。

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