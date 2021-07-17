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5天狂銷200套！Mega 50第2彈推「海陸巨無霸套組」47折

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
兩人份海陸巨無霸套餐組。圖／Mega 50提供
兩人份海陸巨無霸套餐組。圖／Mega 50提供

新北美食地標「Mega 50餐飲及宴會」上周首推超狂「牛排尬龍蝦」套餐，短短5天狂銷近200套，本周接力再推第2彈「2人份海陸巨無霸套組47折」，主打罕見的「霸王級手臂蝦」2隻、700克厚切牛排，47折開賣價2,500元(原價5,340元)，現省2,840元。此專案即日起至7月23日接受預訂，7月23日至25日可供外帶。

全台防疫警戒三級微解封，然而餐廳仍無法內用，業者只能各出奇招，吸引買氣。Mega 50餐飲及宴會上周的牛排尬龍蝦套餐，買氣爆棚，讓團隊士氣大振，決定以「每周好物」為題，接力推出各項優惠，第2彈「2人份海陸巨無霸套組47折」，主打份量豪邁霸氣，除主菜外，還有海鮮青木瓜沙拉、檳城碳烤時蔬，外加精選西班牙紅酒一瓶和哈根達斯迷你杯冰淇淋4杯。

被稱為蝦中霸主的「手臂蝦」，其實是產自南亞海域野生的海虎蝦，身長相當於一個成人的前手臂，渾圓體型號稱「蝦界的楊貴妃」，價格不菲，它的肉質飽滿、蝦膏豐沛，Mega50旗下Asia49亞洲料理主廚楊能沛的料理方式，是先炒製混合了辣椒、大蒜、紅蔥頭的自製蝦醬，均勻抹在開背的蝦肉上，再將之烤熟賦予底味，最後淋上南洋風味十足的芒果莎莎醬，酸甜微辣的果香，搭配厚實鮮美的蝦肉，十分滿足。

至於超大塊700克的沙朗牛排，則是選用來自拉丁美洲友邦的拉美牛，這是台灣目前牛肉進口量第二大的產區，當地牛隻以天然放牧草飼為主，肉質具穀物、草香等特色，又擁有低脂高蛋白的特性。主廚先以醃料塗裹、靜置一天，再入烤箱，配搭加了印尼甜醬油的大馬黑胡椒醬，更添美味。

Mega 50表示，旗下三間餐廳的招牌菜，也以套餐、單點、便當的形式，每天新鮮現做，提供外帶和外送服務，點選套餐比定價約便宜兩成以上。開賣半個月以來，銷售排行榜前3名分別是「望月樓」粵菜餐廳的饕家套餐(4人份2,500元)、「50樓Café」自助餐廳的豪爽套餐(4人份1,500元)，以及「Asia 49亞洲料理」的泰式酸辣海鮮湯(390元)。相關資訊可上官網查詢：www.mega50.com.tw。

Mega 50推出巨無霸手臂蝦的美味料理。圖／Mega 50提供
Mega 50推出巨無霸手臂蝦的美味料理。圖／Mega 50提供

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