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五星客房變包廂！六福萬怡龍蝦牛排雙人餐3,580元起
微解封、餐廳不解封，想外帶外送，又少了點適口溫度的美好。台北六福萬怡酒店推出的全新專案，可以在飯店客房享用五星大餐，美食不減分、還有微旅行的愉悅感受。
這項「2021好食光萬怡饗樂家．隨心所欲」專案，即日起至7月31日，雙人優惠價3,580元，可享用豪華客房空間10小時，大啖最高價值達3,600元+10%的五星美饌三選一，包括敘日牛排龍蝦海陸饗宴、粵亮烤鴨二吃、敘日美式派對組合拼盤含飲品等，豪華客房變身用餐包廂也更安心。
此外，若想延長為兩天一夜的夏日微旅行，加價1,000元即可延後至翌日早上11點退房，最高優惠24折起。
此專案最早可於早上9點入住，須提前2天預訂，並選擇於午餐或晚餐時段享用由專人送至客房的五星美饌。電話：02-6615-6565，或上官網查詢。
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