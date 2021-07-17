五星客房變包廂！六福萬怡龍蝦牛排雙人餐3,580元起

微解封、餐廳不解封，想外帶外送，又少了點適口溫度的美好。台北六福萬怡酒店推出的全新專案，可以在飯店客房享用五星大餐，美食不減分、還有微旅行的愉悅感受。

這項「2021好食光萬怡饗樂家．隨心所欲」專案，即日起至7月31日，雙人優惠價3,580元，可享用豪華客房空間10小時，大啖最高價值達3,600元+10%的五星美饌三選一，包括敘日牛排龍蝦海陸饗宴、粵亮烤鴨二吃、敘日美式派對組合拼盤含飲品等，豪華客房變身用餐包廂也更安心。

此外，若想延長為兩天一夜的夏日微旅行，加價1,000元即可延後至翌日早上11點退房，最高優惠24折起。