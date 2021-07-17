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麻辣控注意！「麻辣45」4款新品買一送一、再減40元

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
麻辣45首推「麻辣珍寶燙」，在家就能享受「微麻辣」爽感。圖／乾杯集團提供
麻辣45首推「麻辣珍寶燙」，在家就能享受「微麻辣」爽感。圖／乾杯集團提供

麻辣控注意了！乾杯集團旗下重慶式麻辣鍋「麻辣45」推出4款全新「麻辣珍寶燙」，標榜全台唯一使用100%和牛油鍋底的麻辣燙，同時祭出全品項「買一送一」優惠，即起可於UberEats美食外送平台訂購，外帶自取再享40元折扣。

三級警戒延長至7月26日，餐廳仍禁止內用。乾杯集團料理長於是將「重慶麻辣鍋」與「麻辣燙」概念結合，重現重慶麻辣鍋的爽辣口感，在家就能感受嗆辣風味。

「麻辣45」全新推出一人即可享用的「麻辣珍寶燙」系列，一共有「純和牛牛油重慶麻辣燙」、「純和牛牛油胡麻重慶麻辣燙」、「和牛清湯珍寶燙」、「火腿老雞湯珍寶燙」4種選擇，售價均為500元，內容包括美國牛雪花肉、娃娃菜、金針菇、空心菜、豆皮、蓮藕、午餐肉、木棉豆腐、寬粉、鵪鶉蛋、香菜雞肉丸等超過10款食材，配上越光白米飯，在家輕鬆飽足。

其中，「純和牛牛油重慶麻辣燙」與「純和牛牛油胡麻重慶麻辣燙」兩款麻辣燙皆使用與店內相同的100%和牛油鍋底，選用重慶原裝進口的石柱紅椒、燈籠椒、魔鬼椒、雲南青花椒等45種辛香料製作而成，還有台灣人吃麻辣鍋必點的鴨血、Q彈咬勁十足的蜂巢肚等。

不嗜辣者也有選擇，包括干貝乾、金華火腿熬煮出的「火腿老雞珍寶燙」或是「和牛清湯珍寶燙」。4款「麻辣珍寶燙」皆附越光米飯一碗，還可加20元升級成和牛牛油肉燥飯、加39元升級蛋炒飯。

即日起透過美食外送平台UberEats訂購任一款「麻辣珍寶燙」，即享有「買一送一」優惠；透過inline下單或是來電預訂選擇外帶自取，除了買一送一外，再享40元折扣的外帶優惠價。

迷你版麻辣45，是一種「麻辣燙」X「重慶麻辣鍋」的全新概念。圖／乾杯集團提供
迷你版麻辣45，是一種「麻辣燙」X「重慶麻辣鍋」的全新概念。圖／乾杯集團提供

台灣人 三級警戒

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