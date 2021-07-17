是牛排，還是蛋糕？盤點2021父親節造型蛋糕 它最吸睛

父親節即將到來，各式各樣的造型蛋糕陸續登場。眼鏡、鬍子等「老爸典型」之外，今年最搶眼的要屬台北君悅酒店的「105度的愛」，宛如頂級五分牛排般鋪陳，一刀切下，卻是巧克力的甜蜜滋味，主廚的驚豔工藝，超吸睛。

這款「105度的愛」，出自台北君悅冠軍甜點主廚陳建佑之手，「炭烤黑蒜沙朗牛排佐水波蛋及薯條」造型蛋糕體，設計靈感源自「很久無法請爸爸到餐廳吃牛排」。品嘗時，主廚建議先從帕馬森起司餅乾製成的「起司脆薯」下手，沾取愛文芒果醬、蛋白酸奶起司醬調和的造型水波蛋，以分子料理手法詮釋甜點食趣；美味焦點「沙朗牛排」則嚴選65%法國莊園巧克力製成外觀及猶如五分熟肉質的紅絲絨巧克力蛋糕體，加入蘋果白蘭地及黑蒜風味甘納許調味，入口盡是微醺誘人的層次香氣。

台中日月千禧酒店也有一款「阿爸的目鏡」父親節蛋糕，外型以純白巧克力噴面，簡潔俐落，表面裝飾以黑巧克力手工特製的DAD造型眼鏡、刻有LOVE字樣的鑰匙圈，以及翹鬍子增添童趣。蛋糕內餡則是適合全家分享的優格慕斯，搭配芒果、荔枝、檸檬等夏季鮮果熬煮的熱帶水果餡，以及大甲芋頭泥夾層。

炎炎夏日，想來點冰爽的，那就來瞧瞧Häagen-Dazs的4款父親節蛋糕。包括首次推出的high5，小巧5吋卻內含三層冰淇淋，象徵「爸爸總是不輕易表達心內話」；主打款「超級爸爸」則以白色襯衫、黃色領帶，傳達出SUPER DAD的強大能量；另一款「咖啡逗花生」以咖啡、香草與濃脆花生醬三種截然不同的濃郁冰淇淋，呈現與眾不同的成熟風味，代表斜槓老爸在多重領域游刃有餘的完美形象。

此外，Häagen-Dazs還為新手老爸設計了一款「快樂獅子王」，以頂級巧克力搭配馬卡龍打造的Q版獅子造型，童趣十足，讓每個大男孩都能以「爸爸」的新身分，用笑容陪孩子再長大一次。