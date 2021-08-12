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台北好吃拉麵滿街是！濃郁豚骨、清爽雞白湯 9間台北拉麵店大推薦
麵條、湯頭、叉燒，每一樣都是成為完美拉麵的關鍵！除了一蘭還有多間優質拉麵店，9間不踩雷排隊拉麵推薦給你啦！
TOP 9 /裸湯拉麵·雞白湯
大安區
TOP 8 /新宿 つけ麵 五之神製作所台灣
信義區
五之神拉麵販售蝦湯系列拉麵與沾麵！必點濃厚豚骨蝦拉麵，給了五片叉燒超大方，還有一顆溏心蛋跟招牌筍乾！蝦汁的鮮甜與豚骨的濃醇融為一體，鮮味突出、整體口味偏鹹！濃厚蝦沾麵也非常推薦！現在外帶僅供沾麵及拌麵系列餐點哦！（MENU美食誌Eric提供）
TOP 7 /雞吉君拉麵
內湖區
TOP 6 /京都柚子豚骨拉麵研究中心
中山區、大安區
TOP 5 /鳥人拉麵
中山區、大安區、萬華區
TOP 4 /真劍拉麵
大安區
TOP 3 /柑橘 Shinn
大安區/信義店
TOP 2 /隱家拉麵
大同區/士林區
TOP 1 /一蘭拉麵 Ichiran
信義區
建議大家前往用餐先做足功課，以上幾間拉麵店幾乎都有禁止解壓縮、低消一碗麵的規則！
疫情期間餐廳營業時間可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢哦！
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