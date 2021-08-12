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台北好吃拉麵滿街是！濃郁豚骨、清爽雞白湯 9間台北拉麵店大推薦

聯合新聞網 / MENU美食誌

麵條、湯頭、叉燒，每一樣都是成為完美拉麵的關鍵！除了一蘭還有多間優質拉麵店，9間不踩雷排隊拉麵推薦給你啦！

TOP 9 /裸湯拉麵·雞白湯

大安區

裸湯拉麵在台北有兩間分店，和平店販售全雞與昆布、蔬菜熬煮的雞白湯拉麵；敦南店販售雞骨與豬骨熬煮的豚骨拉麵。麵條使用中捲麵，Q彈有嚼勁！雞叉燒又嫩又好吃，與膠質滿滿的雞白湯是絕配！目前有提供外帶跟外送哦！（MENU美食誌兔兔麻提供）

TOP 8 /新宿 つけ麵 五之神製作所台灣

信義區

五之神拉麵販售蝦湯系列拉麵與沾麵！必點濃厚豚骨蝦拉麵，給了五片叉燒超大方，還有一顆溏心蛋跟招牌筍乾！蝦汁的鮮甜與豚骨的濃醇融為一體，鮮味突出、整體口味偏鹹！濃厚蝦沾麵也非常推薦！現在外帶僅供沾麵及拌麵系列餐點哦！（MENU美食誌Eric提供）

TOP 7 /雞吉君拉麵

內湖區

稱霸內湖的雞吉君主打雞白湯拉麵，分為淡麗、濃厚、特濃三種濃度，也有塩味拉麵！濃郁的湯頭再加上洋蔥與檸檬片增添層次感！麵條是細麵，叉燒有豬跟雞兩種，舒肥後的雞胸肉口感相當嫩！必點叉燒飯，炙燒後的肉油脂香氣十足！（MENU美食誌吃得保寶飽提供）

TOP 6 /京都柚子豚骨拉麵研究中心

中山區、大安區

必吃發明1號，豚骨湯頭味道濃郁不死鹹，拌入柚子胡椒後清香帶點辣味！麵條可選細/粗麵跟調整硬度，湯頭可選日本原味或較清淡的台灣味！必加點海苔天婦羅，炸得非常香酥，單吃或泡湯裡都好吃！可外帶自取，中山店有配合UberEats呦！ （MENU美食誌人類怎麼只有一個胃-ㄋㄋ吃提供）

TOP 5 /鳥人拉麵

中山區、大安區、萬華區

販售以雞白湯為主軸搭配出的湯頭拉麵，有咖哩、味噌，甚至還有素食的蔬菜拉麵！麵條是細麵，湯頭濃郁、叉燒很厚油脂豐富，喜歡肥嫩叉燒的不要錯過！防疫期間有提供外帶自取，三間分店都有配合UberEats平台哦！（MENU美食誌Xiang提供）

TOP 4 /真劍拉麵

大安區

這碗藍色拉麵從2018年紅到現在！鹽味翠雞拉麵使用蝶豆花加進熬煮的雞白湯，口味清爽，夏天很適合來一碗！檸檬片及萊姆片會有苦澀味不建議久放哦！麵條用的是細麵，很會吸附湯汁！目前提供外帶拌麵哦，口味也相當不錯！（MENU美食誌セリナ🎀提供）

TOP 3 /柑橘 Shinn

大安區/信義店

一店以柑橘系列泡麵為主打，而二店販售的鴨白湯拉麵超特別！柑橘香氣不管跟魚介、雞白湯或是蛤蜊都超搭！尤其是搭配蛤蜊，鮮甜程度更上一層！麵條可選正常/細、調整硬度，湯頭鹹度也可調！目前外帶只能現場點餐，也有不定期開團自煮包呦！（MENU美食誌Bie ，提供）

TOP 2 /隱家拉麵

大同區/士林區

人氣僅差一蘭一截的隱家拉麵！大食怪福星，加麵不加價！有豚骨、醬油、雞白湯湯頭跟特色擔擔麵！雞白湯湯頭清爽順口，炙燒的叉燒油脂多，舒肥雞跟雞腿不腥，肉吸入湯頭的鹹香，在口中溢出雞湯精華！目前提供外帶外送服務！ （MENU美食客Yudi Jheng提供）

TOP 1 /一蘭拉麵 Ichiran

信義區

從來台展店以來就受到許多台灣人的喜愛，排隊幾小時根本易事！單一口味豚骨拉麵就徹底將台灣人征服！麵條軟硬度跟湯頭濃度都可調整，赤紅秘製醬汁也是美味的秘訣！防疫期間只有本店提供外帶及外送服務，官網的杯麵貨已補齊囉！（MENU美食誌May提供）

建議大家前往用餐先做足功課，以上幾間拉麵店幾乎都有禁止解壓縮、低消一碗麵的規則！

疫情期間餐廳營業時間可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢哦！

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拉麵 美食誌 一蘭

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