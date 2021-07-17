彭于晏親筆簽名小禮準備好了！浪琴表下周直播線上送

好久不見的彭于晏，近年多在中國發展的他，六月初時甫完成新電影「熱帶往事（Are you lonesome tonight？）」，並在片中和張艾嘉大演對手戲，同時也前進坎城影展。身為瑞士鐘表品牌浪琴表（Longines）代言人的彭于晏，近日更特地為浪琴表全新深海征服者（HydroConquest）系列新表上市錄製全新影片，並換上帥氣西裝大秀腕表，預計將在下周一全新首播。

雖然過去多在中國市場發展，但本周以來彭于晏頻頻在instagram官方帳號大曬台灣回憶，一連秀出多組墾丁、陽明山、阿里山、台東的過往出遊照片，似是為下周一的網路直播炒熱氣氛，重新喚起粉絲熱情。

這回他戴上的浪琴（Longines）深海征服者（HydroConquest）系列在台灣市場頗受好評，過往推出的常規款頗受消費者熱愛，又有「浪鬼」之稱，而專賣店限量款也常快速完銷。今年新款則以精鋼表殼搭配金色或玫瑰金表圈帶來閃耀貴氣，並有雙色鍊帶、橡膠表帶等組合，機芯再升級為品牌獨家L888.5矽游絲自動上鏈機芯，並具備五年保固服務，防水性能也達300米。