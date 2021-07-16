一杯有18顆華盛頓櫻桃！大苑子「櫻桃朵朵」強勢回歸

網友號稱「超華麗」、一杯有18顆華盛頓櫻桃，大苑子的「櫻桃朵朵」將要強勢回歸。這杯去年造成大搶購的櫻桃色絕美飲品，7/19將華麗上市。

採用18顆空運來台，新鮮的華盛頓櫻桃製作而成，搭配特A級許慶良鮮乳製作的鮮乳冰沙，創造絕美櫻桃色、鮮乳純白色交織的雲朵漸層，還吃得到新鮮帶梗的華盛頓櫻桃，是網美最愛；今年櫻桃系飲品還推出全新「櫻桃翡翡」，以回甘翡翠搭配愛玉，既清新又有口感。

由低溫保鮮、空運來台的華盛頓櫻桃，是全球知名的西北櫻桃，這款櫻桃的外型碩大飽滿、果肉脆甜多汁，色澤飽滿而討喜，深受全球喜愛。其產季有別於南半球的紐西蘭、澳洲，屬於夏季出產的櫻桃，非常適合拿來製作奢華系的「櫻桃朵朵」和清爽系的「櫻桃翡翡」。

此外，為了滿足櫻桃控，大苑子近期的繽紛水果茶也加入了新鮮的華盛頓櫻桃。

櫻桃朵朵售價240元，7/18上午10:00將在大苑子APP Juicy Store搶先獨家販售，限量300組；櫻桃翡翡售價120元；繽紛水果茶售價70元。