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傳訊息更有趣！Facebook推全新Soundmoji聲音表情符號

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Facebook推出全新語音表情符號「Soundmoji」，讓聊天室更有趣。圖／Facebook提供
Facebook推出全新語音表情符號「Soundmoji」，讓聊天室更有趣。圖／Facebook提供

許多人在傳送訊息或社群貼文時愛用表情符號，表達更生動的情緒，歡慶7月17日世界表情符號日，Facebook首度公布台灣表情符號排行榜，包含不同世代最愛用的表情符號、疫情期間使用量攀升的表情符號、最受歡迎的食物與飲料類表情符號等有趣的統計數據。同時，Facebook推出最新的Messenger創新功能「Soundmoji」（聲音表情符號），透過全新「聲」級版表情符號，讓Messenger對話更有聲有色。

根據Facebook公布台灣最受歡迎的表情符號統計中，最受18歲至24歲的Z世代歡迎的表情符號第一名是「笑到流淚」，25歲至44歲Y世代最常用的表情符號冠軍是「笑歪」，X世代及嬰兒潮世代（45歲以上）愛用第一名的表情符號為「雙手合十」；與疫情相關的表情符號中，過去90天在台灣使用量增加最多的包括「戴口罩」、「微生物」、「針筒」等；在台灣最受歡迎的食物與飲料表情符號為「生日蛋糕」、「咖啡」、「蘋果」。

去年新增的Emoji（Emoji版本：13.0）中，「珍珠奶茶」不負眾望成為台灣人最愛用的食物與飲料表情符號，珍珠奶茶魅力同樣席捲泰國、新加坡、印尼、越南與澳洲，成為該類排行中最受歡迎的表情符號。

Facebook指出，每天有超過24億則包含表情符號的訊息在Messenger上傳遞，人們透過表情符號，將文字無法呈現的心情以有趣的方式分享。Facebook更進一步推出全新的「Soundmoji」聲音表情符號，以簡短的聲音讓訊息更生動，像是掌聲、蟋蟀鳴叫、擊鼓聲等，只要在Messenger上點開表情符號目錄中的擴音器符號，就可以預覽並傳送 Soundmoji聲音表情符號；Facebook也推出Soundmoji資料庫，未來將定期新增各種音效。

Facebook公布在台灣最受歡迎的食物與飲料類表情符號。圖／Facebook提供
Facebook公布在台灣最受歡迎的食物與飲料類表情符號。圖／Facebook提供
Facebook公布台灣不同世代最受歡迎表情符號前三名。圖／Facebook提供
Facebook公布台灣不同世代最受歡迎表情符號前三名。圖／Facebook提供
Facebook公布過去90天在台灣使用率攀升的COVID-19相關表情符號。圖／Facebook提供
Facebook公布過去90天在台灣使用率攀升的COVID-19相關表情符號。圖／Facebook提供

珍珠奶茶 疫情

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