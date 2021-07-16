替餐桌輕鬆加菜！7-11「御料小館」年度熱銷冠軍出爐
超商即食商品是許多外食小資族首選，尤其宅在家裡的時間變長，也能利用超商即食商品輕鬆為餐桌加菜。7-ELEVEN「御料小館」系列整體類別業績較疫情前成長1成，目前品項數超過40款，涵蓋冷藏配菜、Pizza、冷凍食品等，可搭配正餐、午茶解饞、宵夜小酌等，冷藏配菜熱銷冠軍為「石安牧場溫泉蛋」，冷凍品則以「辣味炸雞球」、「韓式風味炸雞」、「鹽酥雞」最受歡迎，適合作為家中常備小點，除了微波加熱之外，還可使用氣炸鍋覆熱、口感更香酥。
7-ELEVEN掌握低接觸消費趨勢，於OPEN POINT App「行動隨時取」推出超過10多種冷凍品多入組合優惠，買越多省越多，商品兌換券可暫存在App當中，省下家中冰箱空間，也帶動OPEN POINT App點數兌換、購買商品的人次明顯成長。OPEN POINT點數商城於疫情期間推出冷凍品、口罩等防疫物資點數活動，單月便吸引10萬人次兌換。
根據7-ELEVEN自OPEN POINT App觀察發現，「行動隨時取」多入數商品熱銷排行TOP 3分別為解饞或配劇必買的「韓式風味炸雞」、CP值超高的「肉絲蛋炒飯」、「招牌鍋貼」；OPEN POINT點數商城可使用OPEN POINT點數免費兌換「御料小館」系列商品，以杯裝設計、便利即食的「青醬蛤蜊義大利麵」、「沙茶豬肉炒麵」最受歡迎。懶得自煮的人還可選購冷藏品「御料小館-白飯」，自由搭配各種輕食。
7-ELEVEN即日起至7月27日推出御料小館「冷凍指定商品任選3入95折、4入88折」活動，方便消費者輕鬆加菜搞定一餐。
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