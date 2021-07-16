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VALENTINO 2021秋冬高訂 共融的新時代社群精神實踐

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
繪畫中的線條、色塊，被恣意轉化成服裝面料上的「表情」，引領觀眾踏入未曾想像的美學奇異點。圖 / VALENTINO提供。
繪畫中的線條、色塊，被恣意轉化成服裝面料上的「表情」，引領觀眾踏入未曾想像的美學奇異點。圖 / VALENTINO提供。

二維與三維的世界，除了維度上的差異，可有彼此互通、啟迪的可能？英國數學老師Edwin A. Abbott的經典名著「平面國（Flatland）」中，大膽探索了神奇的2D世界。習以為常活在三維世界的人們，在重返二維世界時發現了無限可能，小說更對名導克里斯多夫諾蘭的「星際效應」帶來諸多啟發，至今蔚為經典。

Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli近日發表全新2021-22年秋冬高訂系列的「Des Ateliers」，企畫巧妙與16位畫家合作，將2D繪畫的色彩、線條、幾何、寓意，巧手重新剪裁、縫紉、再結構，進而轉化成3D的立體服裝。原本繪畫中的線條、色塊，被恣意轉化成服裝面料上的「表情」，而繪畫與時裝，也在交融、變形過程中，引領觀眾，踏入未曾想像的美學奇異點。

這項由創意總監Pierpaolo Piccioli主導、義大利作家Gianluigi Ricuperati負責策展的專案，邀請了包含Joel S. Allen、Anastasia Bay、Katrin Bremermann、Guglielmo Castelli、Luca Coser、Francis Offman、 Sofia Silva、Malte Zenses…等16位畫家。Pierpaolo Piccioli也邀請藝術家們與服裝展開對話，從而昇華服裝的形象面貌。

最終的16套成品裡，輕巧飄逸的帽子與華麗的舞會晚裝，原就是Valentino高級訂製服的經典語彙，鮮豔的螢光色突破了厚重的秋冬氣氛，令人耳目一新。大量的褶襇細節則增添了服裝的層次表情，而擁抱、雙手的意像也不時穿插其中，像呼應後疫時代人們追求交流、擁抱的意念，再由服裝的寬鬆結構與流動感，帶出無論藝術或服裝創作者追求的相同自由，也同時實現了共融、分享的新時代社群精神。

Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli在最後謝幕時走上秀場，接受致意。圖 / VALENTINO提供。
Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli在最後謝幕時走上秀場，接受致意。圖 / VALENTINO提供。
VALENTINO 2021-22年秋冬高訂系列「Des Ateliers企劃」，突破了繪畫藝術與時裝的隔離。圖 / VALENTINO提供。
VALENTINO 2021-22年秋冬高訂系列「Des Ateliers企劃」，突破了繪畫藝術與時裝的隔離。圖 / VALENTINO提供。
鮮豔的色彩突破了秋冬的厚重氛圍，令人耳目一新。圖 / VALENTINO提供。
鮮豔的色彩突破了秋冬的厚重氛圍，令人耳目一新。圖 / VALENTINO提供。
包含Joel S. Allen、Katrin Bremermann、Luca Coser、Francis Offman、Malte Zenses…等16位畫家的畫作，巧妙成為本季VALENTINO 2021秋冬高級訂製服的靈感元素。圖 / VALENTINO提供。
包含Joel S. Allen、Katrin Bremermann、Luca Coser、Francis Offman、Malte Zenses…等16位畫家的畫作，巧妙成為本季VALENTINO 2021秋冬高級訂製服的靈感元素。圖 / VALENTINO提供。
服裝的寬鬆結構與流動感，像是帶出無論藝術或服裝創作者追求的共同自由。圖 / VALENTINO提供。
服裝的寬鬆結構與流動感，像是帶出無論藝術或服裝創作者追求的共同自由。圖 / VALENTINO提供。
擁抱、雙手的意像不時穿插其中，似呼應後疫時代人們追求交流、擁抱的意念。圖 / VALENTINO提供。
擁抱、雙手的意像不時穿插其中，似呼應後疫時代人們追求交流、擁抱的意念。圖 / VALENTINO提供。
在二維與三維世界中可有微妙啟迪互動？Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli的2021-22年秋冬高訂系列「Des Ateliers」，帶來巧妙解答。圖 / VALENTINO提供。
在二維與三維世界中可有微妙啟迪互動？Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli的2021-22年秋冬高訂系列「Des Ateliers」，帶來巧妙解答。圖 / VALENTINO提供。

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