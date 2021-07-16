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這款超可愛！「品客洋芋片icash2.0」預購時間快筆記
在眾多零食中，洋芋片向來擁有龐大的愛好者，尤其是翹鬍子品客先生更是經典商標之一。品客洋芋片自從上市以來，始終是大眾出遊旅行、聚會歡笑的最佳良伴，口味種類更是創新多樣，最經典、最受歡迎莫過於「原味」及「洋蔥口味」，愛金卡公司再度發揮創意，將品客洋芋片製作成可愛迷你的icash2.0。
「品客洋芋片icash2.0」外觀迷你可愛，零食罐包裝擬真，除了採用最新品客LOGO標誌，最經典的塑膠透明蓋以及側身營養標示說明也忠實呈現；感應晶片位於圓形發泡卡內，貼心附上扣環設計，方便隨身攜帶。
「品客洋芋片icash2.0」共推出兩種款式，「洋蔥口味」款式為網路限定版本，首批預購將於7月20日上午11點在OPEN POINT App搶先開放OPEN POINT會員預購，限量8,900個，每個售價280元；「原味」款式則將於7月28日凌晨0點起於7-ELEVEN門市販售，數量依各門市庫存為準。網購平台博客來及7-ELEVEN線上購物中心也將於7月28日上午10點同時提供兩種款式線上訂購，想要收藏可得動作快！
icash2.0不僅造型可愛，更能於消費時小額支付享受回饋，9月底前持icash2.0至速邁樂加油中心人工島添加汽油，周一至周六享7倍OPEN POINT回饋、周日享10% OPEN POINT回饋（含原基本一倍點數，不含金門站），愛金卡公司也再次呼籲民眾，外出請確實配戴口罩，並將手邊的icash2.0辦理記名動作。
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