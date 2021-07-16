有拜有保庇！萊爾富推「中元普渡組合」最低下殺6折起

為一年一度的中元節做準備，萊爾富即日起結合實體門市及線上購物提前展開中元節檔期，今年祭出上千款優惠商品，以「有拜有保庇」為主題，9月7日前在萊爾富全台門市推出精選「中元普渡13件組任意搭」、「23款箱購優惠組」、「澎湃包/箱」等3種商品組合，最低下殺6折起；8月10日前線上「萊購物」也推出最低49元起的中元組合包，方便消費者在家可先選購好，再前往門市完成結帳即能享優惠。活動期間於門市或線上萊購物消費滿500元（排除菸品、E購卡、代收/售、服務費、手續費、服務性商品等品項）再加碼贈50元購物金，並首次祭出無消費金額門檻限制的購物金優惠。

今年中元節，萊爾富鎖定小家庭族群推出多款組合包，讓消費者快速採買、減少購物時間，即日起至9月7日推出經濟實惠的「中元普渡13件組任意搭」組合價399元，精選每年熱賣的零食餅乾、泡麵罐頭、飲料醬油等夯品，便利民眾隨意搭配，可在A群任選7件＋B群任選4件＋C群任選2件，共13件商品，最高原價664元的商品，祭出組合價399元，等於直接下殺6折；購買「中元普渡13件組任意搭」還可以109元加購限量三好米校長香米1.5kg（售價239元，換算約46折）。呼應環保，受歡迎的限量造型普渡箱也可以10元加價購，今年的普渡箱外裝上除了有可愛的貼符咒殭屍圖騰之外，還標示「有拜有保庇」、「中元普渡箱」等文字。

根據萊爾富觀察，中元節企業最喜愛採買成箱商品，其中又以整箱的泡麵、餅乾、飲料等銷售最佳。萊爾富門市9月7日前同步推出23款箱購優惠組，最低68折起，包括「樂事岩燒海苔味洋芋片12入組」售價360元、特價270元；「卡辣姆久洋芋片10入組」售價250元、特價188元；「旺旺仙貝家庭號10入組」售價600元、特價438元；「台酒麵攤椒蔥純釀烏醋乾麵12入組」售價420元、特價348元；「黑松沙士330ml 24入組」售價480元、特價360元；「樹頂100%純蘋果汁200ml 24入組」售價528元、特價359元。

萊爾富也引進中元限定的澎湃包與澎湃箱，且取名吉利諧音，包括「浪你平安包」售價75元，、特價59元；「百事大吉大綠洋芋片」售價145元、特價115元；「旺旺慶讚中元組合包」售價120元、特價99元；「乖乖澎湃箱」售價150元、特價120元等。