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全台第一家開放內用！澎湖喜來登「5大秒殺美食」必吃

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
超過40款美食，可外購餐盒、也能安心內用。圖／澎湖福朋喜來登提供
超過40款美食，可外購餐盒、也能安心內用。圖／澎湖福朋喜來登提供

全台第一家開放室內用餐飯店，澎湖福朋喜來登「宜客樂‧微Buffet」今日正式開張。這處260坪的美食購物天堂，提供超過40款美食，可外購餐盒、也能安心內用。

澎湖福朋喜來登酒店館內兩家餐廳宜客樂海港百匯自助餐廳、藍洞餐廳，今起開放內用。其中，澎湖指標性餐廳「宜客樂海港百匯自助餐廳」即日起至7月26日每周三、五、六、日17:00起，為澎湖居民量身打造期間限定「宜客樂‧微 Buffet」，特別規劃6大主題區，包含星級主廚現點現做美食、日式手作壽司、新鮮冷盤、現烤炸物熱食、經典家常手路菜、手作烘焙甜點等，超過40項商品，價格自20元起，260坪的超大空間可一站式購足每餐所需。

現場也提供「安心饗食內用區」，座位維持社交距離1.5公尺，並加強桌椅消毒，被稱作「澎湖最大美食天堂」，「帶民眾體驗舌尖上的偽出國」。

餐飲行政總主廚葉尚廣也推薦「宜客樂‧微 Buffet」5大秒殺美食，包括鮮嫩豐腴的「10盎司厚切香煎鐵板牛排」、水質良好的澎湖孕育出「帶殼牡蠣」、好評不斷的「銷魂燒臘三寶」、乾而不油的「港式豉油皇炒麵」，以及每日限量的「石鱉花生滷豬腳」。

「宜客樂‧微 Buffet」即日起購買超過3道品項可享9折限時優惠、6道可享85折饕客優惠，每日19:30後還享指定品項75折晚鳥優惠。

「安心饗食內用區」座位維持社交距離1.5公尺，並加強桌椅消毒。圖／澎湖福朋喜來登提供
「安心饗食內用區」座位維持社交距離1.5公尺，並加強桌椅消毒。圖／澎湖福朋喜來登提供
全台第一家開放室內用餐飯店，澎湖福朋喜來登「宜客樂‧微Buffet」今日正式開張。圖／澎湖福朋喜來登提供
全台第一家開放室內用餐飯店，澎湖福朋喜來登「宜客樂‧微Buffet」今日正式開張。圖／澎湖福朋喜來登提供

澎湖 喜來登

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