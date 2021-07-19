最環保的米！中興無洗米「吃好米、省好水」銷量暴漲三倍

近年來，環保議題為世人關注，前陣子缺水，更凸顯環摬永續重要。台灣「模飯生」聯米企業，擁有全台唯一日本「淨洗技術、無洗米設備」，疫情期間，中興米「無洗米」銷量暴漲三倍，「吃好米、省好水」成為越來越多民眾愛地球的方式。

中興無洗米銷量暴增三倍，備受消費者肯定。 圖／中興米 提供

因環境保護、健康而生的無洗米

傳統認為「米要洗過才能吃」，但其實「無洗米」在日本早已引領風潮30多年。台灣「米神」聯米企業總經理劉德隆表示，無洗米的發明，與「環境保護」、「健康」議題息息相關。

過去日本東京灣有嚴重優養化問題，經過調查發現，是因為洗米水中含有磷、鉀、氮等物質，排放到下水道成為家庭污水，無洗米的發明，可以相對減少水污染。

此外，1980年代日本精米協會發現，白米放置一段時間會產生異味，異味的來源主要是白米外層的米糠，米糠酸化腐敗後產生脂肪酸，脂肪酸會對人體產生不良影響。日本廠商研發出「無洗米」，成功減少98%米糠殘留，食用更健康。

日本淨洗技術真正洗過烘乾的無洗米，真正超乾淨、超好吃、更安心。 圖／中興米 提供

Ｑ彈無洗米的秘密

爲什麼傳統煮飯要先泡水？劉德隆解惑，沒經過處理的白米會有米糠殘留，米糠含豐富的油脂，常溫保存油脂會被分解，白米就像被打蠟一樣，除會產生脂肪酸的油臭味，油脂也會阻絕水浸到米粒中的速度，導致米飯口感偏硬。

日本獨有的無洗米技術，透過水洗方式去除米糠，不怕油脂酸敗，白米保存更衛生安全，不會有細菌污染問題。

傳統白米要洗米、淘米，洗好之後再加水，過程中相當耗水；無洗米省去洗米步驟，直接用1杯米加1.35杯的水就可煮飯，少掉油脂阻絕，水分可以快速被無洗米均勻吸收，煮飯光澤特別亮白，尤其放冷後特別好吃，口感更為Q彈。

全台唯一淨洗技術，將白米洗淨無米糠殘留，米變得更好吃。 圖／中興米 提供

全台唯一日本無洗米技術

日本無洗米製程需高端技術，費用高、產能卻低，被譽為白米界的精品。聯米企業2006年引進全台唯一日本「淨洗技術，無洗米設備」，掀起台灣無洗米風潮，背後藏著艱辛故事。

劉德隆透露，當年透過台灣廠商和日本溝通，直到第5年才買到設備。事實上，這家台灣廠商也嘗試自行開發無洗米設備，雖然花3年開發完成，卻發現無洗米洗過後還要用熱風把水烤乾，輸送帶6 0公尺每小時只能生產500公斤，沒辦法商業化，又需要廣大空間，最後只好放棄。

15年過去，不少同業雖然想跟進推出無洗米，卻無法克服技術、成本太高問題，全台目前只有「聯米」擁有日本無洗米淨洗技術，10%總營收來自中興米無洗米的貢獻。

「聯米安家食物箱」內包括無洗米，及生活所需物資。 圖／中興米 提供

好好吃飯 無洗米銷量多三倍

疫情期間，在家「好好吃飯」、「吃好飯」為國人所重視，在家吃三餐的日常，「更好吃、更衛生、更環保、更方便」的中興米無洗米廣受消費者討論，銷量在疫情期間多了3倍，其中多半是年輕人、高端消費者購買，無洗米認同度倍增。

除照顧民眾的胃，「聯米企業團」有感疫情衝擊各行各業，董事長莊麗珠領軍同仁，發起捐贈「聯米安家食物箱」，裡頭就包括無洗米等三餐及生活所需民生物資，超過300多個弱勢家庭及個人受惠，希望喚起大家共同關懷這塊土地，「一起為台灣加油 !」