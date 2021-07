跟著福爾摩斯推理去！萬寶龍推柯南道爾大文豪系列

偵探小說之所以歷久不衰,原因之一或在透過文字讓人隨時遁入一方文字的VR空間、自由穿梭在錯綜複雜的謎題裡。而筆跡、信件也常在偵探小說中扮演關鍵元素,筆具名家萬寶龍(Montblanc)近日便以英國文壇泰斗柯南道爾(Sir Arthur Ignatius Conan Doyle)為靈感,推出新款大文豪系列書寫工具,再現福爾摩斯令書迷津津樂道的名場面。

全系列共包含特別版、限量版1902、限量版97與限量版8,合共四個版本,皆在筆尖鐫有柯南道爾的肖像,並按照各自主題借用了不同的故事元素。代表找尋真相的「放大鏡」、福爾摩斯格子呢設計的花紋、宛如籠罩在迷霧中街道的暗灰色調,以及福爾摩斯原型:Joseph Bell醫生的縮寫JB字樣,成為特別版的主要特徵。鋼筆筆尖還有著「失落的世界」中的翼手龍圖案,另有原子筆、鋼珠筆等功能,價格自27,800元至35,800元不等。

福爾摩斯故事中象徵品味的煙斗,以咖啡色、木質拼接的形式展現在限量版1902鋼筆之中。1902也是柯南道爾授勳成為爵士、以及「巴斯克維爾的獵犬」的出版年份,因而筆夾後方再有一只經夜光塗料處理的獵犬,像黑暗中的偵探,為追逐真相眼神猶自發亮;限量版97則嘗試還原Conan Doyle位於薩里郡「Undershaw」宅邸的彩色玻璃花窗,筆蓋頂部並刻有「A NEW STEP INTO THE UNKNOWN」(邁向未知的領域)字樣,也是Conan Doyle討論「唯靈論(Spiritism)」的一篇文章標題。

壓軸的限量版8則集工藝、紀念意義於一身。原來Conan Doyle曾利用擔任捕鯨船獸醫的機會前往北極,透明藍色亮漆與立體的冰山雕刻,還原大文豪在年輕時前往極地環境的震撼場景。而無論是未知極地的壯遊、靈性的探索,以致偵探小說的情節推理,一以貫之的可能會有對真相的探索,悉數以美的形式,貫穿在全系列大文豪系列書寫工具之中。