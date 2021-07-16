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跟著福爾摩斯推理去！萬寶龍推柯南道爾大文豪系列

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
筆具名家萬寶龍（Montblanc）近日以英國文壇泰斗Sir Arthur Ignatius Conan Doyle為靈感，推出新款大文豪系列書寫工具。圖 / 萬寶龍提供。
筆具名家萬寶龍（Montblanc）近日以英國文壇泰斗Sir Arthur Ignatius Conan Doyle為靈感，推出新款大文豪系列書寫工具。圖 / 萬寶龍提供。

偵探小說之所以歷久不衰，原因之一或在透過文字讓人隨時遁入一方文字的VR空間、自由穿梭在錯綜複雜的謎題裡。而筆跡、信件也常在偵探小說中扮演關鍵元素，筆具名家萬寶龍（Montblanc）近日便以英國文壇泰斗柯南道爾（Sir Arthur Ignatius Conan Doyle）為靈感，推出新款大文豪系列書寫工具，再現福爾摩斯令書迷津津樂道的名場面。

全系列共包含特別版、限量版1902、限量版97與限量版8，合共四個版本，皆在筆尖鐫有柯南道爾的肖像，並按照各自主題借用了不同的故事元素。代表找尋真相的「放大鏡」、福爾摩斯格子呢設計的花紋、宛如籠罩在迷霧中街道的暗灰色調，以及福爾摩斯原型：Joseph Bell醫生的縮寫JB字樣，成為特別版的主要特徵。鋼筆筆尖還有著「失落的世界」中的翼手龍圖案，另有原子筆、鋼珠筆等功能，價格自27,800元至35,800元不等。

福爾摩斯故事中象徵品味的煙斗，以咖啡色、木質拼接的形式展現在限量版1902鋼筆之中。1902也是柯南道爾授勳成為爵士、以及「巴斯克維爾的獵犬」的出版年份，因而筆夾後方再有一只經夜光塗料處理的獵犬，像黑暗中的偵探，為追逐真相眼神猶自發亮；限量版97則嘗試還原Conan Doyle位於薩里郡「Undershaw」宅邸的彩色玻璃花窗，筆蓋頂部並刻有「A NEW STEP INTO THE UNKNOWN」（邁向未知的領域）字樣，也是Conan Doyle討論「唯靈論（Spiritism）」的一篇文章標題。

壓軸的限量版8則集工藝、紀念意義於一身。原來Conan Doyle曾利用擔任捕鯨船獸醫的機會前往北極，透明藍色亮漆與立體的冰山雕刻，還原大文豪在年輕時前往極地環境的震撼場景。而無論是未知極地的壯遊、靈性的探索，以致偵探小說的情節推理，一以貫之的可能會有對真相的探索，悉數以美的形式，貫穿在全系列大文豪系列書寫工具之中。

迫不急待透過文字爬梳人生？同系列再有印上倫敦街道地圖的#146筆記本、紅色墨水與筆袋。千里之行始於足下，而若想紀錄生活中的真切點滴？或從第一撇勾勒、第一個字母開始記述。

大文豪系列亞瑟柯南道爾爵士特別版墨水的紅色，是向柯南道爾首本福爾摩斯小說「血字的研究」致意，50ml、1,300元。圖 / 萬寶龍提供。
大文豪系列亞瑟柯南道爾爵士特別版墨水的紅色，是向柯南道爾首本福爾摩斯小說「血字的研究」致意，50ml、1,300元。圖 / 萬寶龍提供。
大文豪系列亞瑟柯南道爾爵士​「限量版97」的鋼筆筆尖刻有柯南道爾的肖像，以及他曾登上破冰船的船桅，是勇氣與探索真相的象徵。圖 / 萬寶龍提供。
大文豪系列亞瑟柯南道爾爵士​「限量版97」的鋼筆筆尖刻有柯南道爾的肖像，以及他曾登上破冰船的船桅，是勇氣與探索真相的象徵。圖 / 萬寶龍提供。
大文豪系列向亞瑟柯南道爾爵士致敬「限量版8」，筆蓋環上有著「血字的研究」藤蔓圖案、「北極星號船長」的出版日期，同時筆尾刻上的座標，則是「北極星號船長」故事中的冰原經緯度座標，價格店洽。圖 / 萬寶龍提供。
大文豪系列向亞瑟柯南道爾爵士致敬「限量版8」，筆蓋環上有著「血字的研究」藤蔓圖案、「北極星號船長」的出版日期，同時筆尾刻上的座標，則是「北極星號船長」故事中的冰原經緯度座標，價格店洽。圖 / 萬寶龍提供。
全系列共包含特別版、限量版1902、限量版97與限量版8，合共四個版本，皆在筆尖鐫有柯南道爾肖像，並按照各自主題借用不同的故事元素。圖 / 萬寶龍提供。
全系列共包含特別版、限量版1902、限量版97與限量版8，合共四個版本，皆在筆尖鐫有柯南道爾肖像，並按照各自主題借用不同的故事元素。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍，大文豪系列亞瑟柯南道爾爵士「​限量版1902」鋼筆，14萬2,700元。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍，大文豪系列亞瑟柯南道爾爵士「​限量版1902」鋼筆，14萬2,700元。圖 / 萬寶龍提供。

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