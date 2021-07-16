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LINE TV數位劇場新增傳統戲曲節目 邀民眾線上體驗在地野台戲文化

聯合新聞網 / 聯合數位文創
改編自地方傳說的《鳳山虎之鐵膽雄風》是雲林五洲小桃源掌中劇團的代表作。圖／雲林五洲小桃源掌中劇團提供
改編自地方傳說的《鳳山虎之鐵膽雄風》是雲林五洲小桃源掌中劇團的代表作。圖／雲林五洲小桃源掌中劇團提供

LINE TV合作的udn數位劇場自去年成立至今已與約廿支劇團合作，上架近百部作品，歸納出九大類型演出，戲劇作品不斷更新上架中，是最多元的藝文節目線上觀看平台，本週起「歷史故事」類別新增「雲林五洲小桃源掌中劇團」加入，邀民眾線上體驗傳統戲曲文化。

「雲林五洲小桃源掌中劇團」從廟會劇場起家，創辦人孫正明為廣播布袋戲的專業先驅，演出劇本以矯正社會風氣、啟發教育及忠義精神的民間故事和野史故事，搭配絕妙的詩詞對白，本著創新理念與精湛的技藝，演出扣人心弦引發共鳴的劇碼，且長期親自編寫、創作許多戲碼，靈活運用使劇情、詩、詞、管、曲可加以分段抽取與組合，讓劇團演出劇目呈現多元面貌，展現對戲劇品質的堅持。

「雲林五洲小桃源掌中劇團」耕耘至今獲獎無數，其中《鳳山虎之鐵膽雄風》一劇融合中西方偶戲理念，曾獲選為國家文化藝術基金會布袋戲製作及發表專案之演出團隊，而該劇即日起在數位劇場也能看到。除此之外，陸續上架作品包含《戰國風雲之孫臏下山》、《三國 龍之傳奇》及、去年全新製作的《大明英烈傳之英雄路》。

2019年全新作品《三國_龍之傳奇》，講述三國名將趙子龍生平與英勇事蹟。圖／雲林五洲小桃源掌中劇團提供
2019年全新作品《三國_龍之傳奇》，講述三國名將趙子龍生平與英勇事蹟。圖／雲林五洲小桃源掌中劇團提供

「雲林五洲小桃源掌中劇團」戲劇作品充分展現在地野台戲的精隨，每年於廟會劇場均有近百場的演出邀約，是家喻戶曉的掌中劇團，即日起四部經典佳作陸續於數位劇場上架，邀民眾線上觀賞。更多精彩戲劇請上 LINE TV數位劇場觀看。

劇場 布袋戲 LINE

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