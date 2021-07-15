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為滑鼠換新裝 羅技聯名毛毛蟲文創 20款上蓋陷選擇困難
居家上班時間持續延長，令人忍不住想為辦公裝備來點升級變化，心情愉悅工作效率也加倍。Logitech羅技宣布與毛毛蟲文創聯名「白日，夢工廠」，為廣受許多女性使用者喜愛的Pebble M350鵝卵石無線滑鼠推出一系列插畫家設計上蓋，一次豪邁送上20款童趣感十足的「好夢」設計，包含Q萌系療癒插畫家「熊秋葵」、最懂上班族生活辛酸苦辣的「老闆這魚」、溫暖帶有孩子氣的「小黃間」，還有用畫畫點亮好事繁星的「天天好事」，更首度納入「天空藍」與「薄荷綠」底色，超齊全的顏色與多種風格，磁吸式設計只要3秒鐘即可輕鬆更換滑鼠上蓋，讓居家辦公也能天天轉換不同心情。
Logitech × 毛毛蟲文創聯名「白日，夢工廠」系列即日起分別於指定電商通路，包括PChome、momo、Yahoo、蝦皮及博客來推出15組獨賣款；另於實體通路良興、三井、順發、燦坤、原價屋、9x9文具推出限定款5組，全系列20組多樣風格款式皆於logi網路旗艦店官方販售。即日起購買Pebble M350無線滑鼠，聯名滑鼠上蓋加購價99元，於指定通路購買再享2入7折優惠。
而三星近期也宣布推出纖薄輕巧的原廠多工藍牙鍵盤Trio 500，可透過藍牙同時連接最多3種不同裝置，且只要按一下按鍵即可在裝置之間輕鬆切換輸入。而使用者也能選擇3個常用應用程式設定鍵盤快速鍵，設定好之後只要按下鍵盤上的指定按鍵，即能立即開啟應用程式，讓鍵盤變身多工處理利器。如果使用的是Galaxy智慧型手機或平板，還可以透過Trio 500快速啟用DeX模式，為行動裝置提供桌機般的操作體驗，小巧的尺寸還可輕鬆收入袋中隨身攜帶，解封後外出攜帶使用也很方便。
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