為滑鼠換新裝 羅技聯名毛毛蟲文創 20款上蓋陷選擇困難

居家上班時間持續延長，令人忍不住想為辦公裝備來點升級變化，心情愉悅工作效率也加倍。Logitech羅技宣布與毛毛蟲文創聯名「白日，夢工廠」，為廣受許多女性使用者喜愛的Pebble M350鵝卵石無線滑鼠推出一系列插畫家設計上蓋，一次豪邁送上20款童趣感十足的「好夢」設計，包含Q萌系療癒插畫家「熊秋葵」、最懂上班族生活辛酸苦辣的「老闆這魚」、溫暖帶有孩子氣的「小黃間」，還有用畫畫點亮好事繁星的「天天好事」，更首度納入「天空藍」與「薄荷綠」底色，超齊全的顏色與多種風格，磁吸式設計只要3秒鐘即可輕鬆更換滑鼠上蓋，讓居家辦公也能天天轉換不同心情。

Logitech × 毛毛蟲文創聯名「白日，夢工廠」系列即日起分別於指定電商通路，包括PChome、momo、Yahoo、蝦皮及博客來推出15組獨賣款；另於實體通路良興、三井、順發、燦坤、原價屋、9x9文具推出限定款5組，全系列20組多樣風格款式皆於logi網路旗艦店官方販售。即日起購買Pebble M350無線滑鼠，聯名滑鼠上蓋加購價99元，於指定通路購買再享2入7折優惠。