Dyson吹風機推全新抗毛躁吹嘴 ghd紅粉限定版支持乳癌防治

面對髮型超難搞的夏季悶熱氣候，Dyson、ghd都推出新商品幫助愛美的消費者更輕鬆打造亮麗髮型。

Dyson Supersonic吹風機推出後持續更新、推出新配件，這次更針對台灣民眾最在意的「毛躁亂髮」問題，推出全新抗毛躁吹嘴，其設計靈感來自於專業造型師經常使用的吹風機與圓梳搭配組合，利用「康達效應」取代高溫達到「氣流順髮」，一次性撫平高達62%毛躁髮絲，不必弄濕頭髮，甚至單手就可以讓頭髮立刻擁有光澤感。

Dyson近期執行了一項在地調查，發現「毛躁亂髮」、「出油」與「髮質細軟」是台灣消費者最在意的3大頭髮問題，其中更有近4成的消費者深受「毛躁亂髮」所困擾。Dyson工程師團隊經過超過1萬小時的實驗，再度運用與Dyson Airwrap造型器相同的康達效應原理，研發出全新抗毛躁吹嘴，同樣以磁力吸附可快速替換，吹整時可讓氣流自然吸附並提起較長的髮絲，將健康長髮留在表面並形成鏡面，再把其餘毛躁亂髮隱藏於下方，透過重新排列髮絲，輕鬆塑造出自帶光澤的視覺效果。搭配其他原有的吹嘴配件，讓使用者在吹乾頭髮的同時，還能快速完成不同的頭髮造型。