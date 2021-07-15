Dyson吹風機推全新抗毛躁吹嘴 ghd紅粉限定版支持乳癌防治
面對髮型超難搞的夏季悶熱氣候，Dyson、ghd都推出新商品幫助愛美的消費者更輕鬆打造亮麗髮型。
Dyson Supersonic吹風機推出後持續更新、推出新配件，這次更針對台灣民眾最在意的「毛躁亂髮」問題，推出全新抗毛躁吹嘴，其設計靈感來自於專業造型師經常使用的吹風機與圓梳搭配組合，利用「康達效應」取代高溫達到「氣流順髮」，一次性撫平高達62%毛躁髮絲，不必弄濕頭髮，甚至單手就可以讓頭髮立刻擁有光澤感。
Dyson近期執行了一項在地調查，發現「毛躁亂髮」、「出油」與「髮質細軟」是台灣消費者最在意的3大頭髮問題，其中更有近4成的消費者深受「毛躁亂髮」所困擾。Dyson工程師團隊經過超過1萬小時的實驗，再度運用與Dyson Airwrap造型器相同的康達效應原理，研發出全新抗毛躁吹嘴，同樣以磁力吸附可快速替換，吹整時可讓氣流自然吸附並提起較長的髮絲，將健康長髮留在表面並形成鏡面，再把其餘毛躁亂髮隱藏於下方，透過重新排列髮絲，輕鬆塑造出自帶光澤的視覺效果。搭配其他原有的吹嘴配件，讓使用者在吹乾頭髮的同時，還能快速完成不同的頭髮造型。
另外，已經連續17年推出乳癌限定版造型工具的ghd，今年再度推出2021紅粉限定版全系列商品，包含platinum+新白金造型夾和全新推出的helios專業造型負離子吹風機。紅粉色的機身，直接將強而有力的訴求「TAKE CONTROL NOW」印在機身上，ghd希望能持續關懷、並提醒所有女性除了外表外，更應該即時關心自己的身體。每售出1支紅粉限定版商品ghd將捐贈10鎊（約台幣387元）給Breast Cancer Now乳癌防治基金會，募款總金額至今已達2,000萬美金。
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