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超模NAOMI CAMPBELL加持！BURBERRY TB花押字系列注定要包款包色

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
超模Naomi Campbell受邀演繹BURBERRY夏季TB花押字系列服飾與配件。圖／BURBERRY提供
超模Naomi Campbell受邀演繹BURBERRY夏季TB花押字系列服飾與配件。圖／BURBERRY提供

跟隨時髦「老花」浪潮而生的TB花押字系列，已是BURBERRY最長銷的款式之一。每一季都會推陳出新，輔以話題色系，滿足消費者的嚐鮮心情。而全新的夏季TB花押字系列，除了有著符合季節感的湛藍色，還請來超模Naomi Campbell加持，透過她的演繹，讓人都想包款包色了。

為了搭上老花浪潮，BURBERRY現任創意總監Riccardo Tisci和大牌平面設計師Peter Saville共同創作，取自創辦人Thomas Burberry的名字為靈感，在2019年首度推出TB花押字系列，立即就受到市場歡迎。每一季都交由超模來詮釋，包括Gigi Hadid、Kendall Jenner等人都曾是TB花押字女郎。因此這季不免俗的請來Naomi Campbell來拍攝形象廣告，同樣由老班底攝影師Danko Steiner來操刀。在這系列視覺中，Naomi Campbell氣勢凌人地站在具後現代風格台座上，襯以四周環繞入鏡面反射的水，以極簡主義打造海岸意象，並讓美麗與強勢兼容。

創意總監 Riccardo Tisci亦表示，新款TB花押字系列是為了彰顯夏日樂觀精神，活力源源不絕、以及期待下一步的興奮感受。因此，使用了包括鈷藍色、深皇家藍色和中灰色來貫穿整個系列。提供包括女裝外套、風衣和三角比基尼等，充滿度假氛圍的款式；專屬男性的短袖絲質上衣和短褲，抽繩泳褲和內褲等單品。以及各式夏日為靈感的配件系列，像是e-canvas海灘托特包和酒桶包、壓花皮革拉鍊小提袋和票卡夾，還有懶人皮革球鞋和拖鞋。

超模Naomi Campbell受邀演繹BURBERRY夏季TB花押字系列服飾與配件。圖／BURBERRY提供
超模Naomi Campbell受邀演繹BURBERRY夏季TB花押字系列服飾與配件。圖／BURBERRY提供

超模Naomi Campbell受邀演繹BURBERRY夏季TB花押字系列服飾與配件。圖／BURBERRY提供
超模Naomi Campbell受邀演繹BURBERRY夏季TB花押字系列服飾與配件。圖／BURBERRY提供

超模Naomi Campbell受邀演繹BURBERRY夏季TB花押字系列服飾與配件。圖／BURBERRY提供
超模Naomi Campbell受邀演繹BURBERRY夏季TB花押字系列服飾與配件。圖／BURBERRY提供

BURBERRY夏季TB花押字系列條紋印花絲綢寬版圍巾，價格未定。圖／BURBERRY提供
BURBERRY夏季TB花押字系列條紋印花絲綢寬版圍巾，價格未定。圖／BURBERRY提供

BURBERRY夏季TB花押字系列迷你印花環保帆布海灘托特包D39,900元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY夏季TB花押字系列迷你印花環保帆布海灘托特包D39,900元。圖／BURBERRY提供

BURBERRY夏季TB花押字系列印花羔羊皮尖頭高跟鞋27,500元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY夏季TB花押字系列印花羔羊皮尖頭高跟鞋27,500元。圖／BURBERRY提供

BURBERRY夏季TB花押字系列印花三角比基尼18,200元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY夏季TB花押字系列印花三角比基尼18,200元。圖／BURBERRY提供

BURBERRY夏季TB花押字系列金屬感細節皮革眼鏡掛繩8,400元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY夏季TB花押字系列金屬感細節皮革眼鏡掛繩8,400元。圖／BURBERRY提供

BURBERRY夏季TB花押字系列印花棉質漁夫帽18,200元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY夏季TB花押字系列印花棉質漁夫帽18,200元。圖／BURBERRY提供

BURBERRY夏季TB花押字系列短袖印花絲質襯衫45,900元。圖／BURBERRY提供
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