聽新聞
test
0:00 / 0:00
父親節OMEGA「表」心意 從商務紳士到戶外運動都有禮
以送禮表達深刻感謝與情意的父親節即將到來。瑞士製表品牌歐米茄（OMEGA）今年為父親獻上兩款風格迥異但又洋溢男性魅力的表款，無論父親在我們人生中扮演什麼角色，都能找到適合他個人風格的作品。
深具現代商務魅力的歐米茄星座系列，以充滿自信與經典的設計結合了尖端材質。頂部與底部有著半月形刻面的表殼，以及抓著側邊的四個精緻扣爪，均以18K黃金鑄造。黑色陶瓷表圈以歐米茄獨家Ceragold瓷金技術，完美鑲嵌18K金質羅馬數字。黑色表盤裝飾太陽紋磨砂，一顆金質星座星星，以及11個靈感來自曼哈頓天際線的時標，優雅迷人。搭載歐米茄同軸擒縱大師天文台8901機芯，可透過底蓋的抗磨損藍寶石水晶鑑賞其精美細節。
海馬300系列復古的韻味源自1957年原版海馬300腕表的時代美學，而因為它也是歐米茄首款專業潛水表，深植其DNA中的海洋精神，經改良後成為當今最允文允武的作品。藍色三明治式表盤上，棒棒糖指針與開口阿拉伯數字等細節充滿時代韻味，而酸陽極處理鋁金屬表圈這類最新技術則賦予海馬300現代新意。表鍊搭載可延長的折疊式齒條按鈕表扣，則是針對穿著潛水服需調校長短的所規劃的細心設計，可陪伴父親在週末進行戶外探險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言