父親節OMEGA「表」心意 從商務紳士到戶外運動都有禮

以送禮表達深刻感謝與情意的父親節即將到來。瑞士製表品牌歐米茄（OMEGA）今年為父親獻上兩款風格迥異但又洋溢男性魅力的表款，無論父親在我們人生中扮演什麼角色，都能找到適合他個人風格的作品。

深具現代商務魅力的歐米茄星座系列，以充滿自信與經典的設計結合了尖端材質。頂部與底部有著半月形刻面的表殼，以及抓著側邊的四個精緻扣爪，均以18K黃金鑄造。黑色陶瓷表圈以歐米茄獨家Ceragold瓷金技術，完美鑲嵌18K金質羅馬數字。黑色表盤裝飾太陽紋磨砂，一顆金質星座星星，以及11個靈感來自曼哈頓天際線的時標，優雅迷人。搭載歐米茄同軸擒縱大師天文台8901機芯，可透過底蓋的抗磨損藍寶石水晶鑑賞其精美細節。