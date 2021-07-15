快訊

江宏傑福原愛是好典範？專家：離婚處理妥不妥將影響孩子

國產疫苗受試者確診？ 高端證實：資料已送衛福部

聽新聞
test
0:00 / 0:00

父親節OMEGA「表」心意 從商務紳士到戶外運動都有禮

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
OMEGA為父親們獻上文武雙全的海馬300系列41毫米不鏽鋼自動腕表與星座系列41毫米18K黃金自動腕表。圖／歐米茄提供
OMEGA為父親們獻上文武雙全的海馬300系列41毫米不鏽鋼自動腕表與星座系列41毫米18K黃金自動腕表。圖／歐米茄提供

以送禮表達深刻感謝與情意的父親節即將到來。瑞士製表品牌歐米茄（OMEGA）今年為父親獻上兩款風格迥異但又洋溢男性魅力的表款，無論父親在我們人生中扮演什麼角色，都能找到適合他個人風格的作品。

深具現代商務魅力的歐米茄星座系列，以充滿自信與經典的設計結合了尖端材質。頂部與底部有著半月形刻面的表殼，以及抓著側邊的四個精緻扣爪，均以18K黃金鑄造。黑色陶瓷表圈以歐米茄獨家Ceragold瓷金技術，完美鑲嵌18K金質羅馬數字。黑色表盤裝飾太陽紋磨砂，一顆金質星座星星，以及11個靈感來自曼哈頓天際線的時標，優雅迷人。搭載歐米茄同軸擒縱大師天文台8901機芯，可透過底蓋的抗磨損藍寶石水晶鑑賞其精美細節。

海馬300系列復古的韻味源自1957年原版海馬300腕表的時代美學，而因為它也是歐米茄首款專業潛水表，深植其DNA中的海洋精神，經改良後成為當今最允文允武的作品。藍色三明治式表盤上，棒棒糖指針與開口阿拉伯數字等細節充滿時代韻味，而酸陽極處理鋁金屬表圈這類最新技術則賦予海馬300現代新意。表鍊搭載可延長的折疊式齒條按鈕表扣，則是針對穿著潛水服需調校長短的所規劃的細心設計，可陪伴父親在週末進行戶外探險。

海馬300系列41毫米不鏽鋼自動腕表，21萬2,000元。圖／歐米茄提供
海馬300系列41毫米不鏽鋼自動腕表，21萬2,000元。圖／歐米茄提供
歐米茄星座系列41毫米18K黃金自動腕表，70萬元。圖／歐米茄提供
歐米茄星座系列41毫米18K黃金自動腕表，70萬元。圖／歐米茄提供
OMEGA為父親們獻上文武雙全的海馬300系列41毫米不鏽鋼自動腕表與星座系列41毫米18K黃金自動腕表。圖／歐米茄提供
OMEGA為父親們獻上文武雙全的海馬300系列41毫米不鏽鋼自動腕表與星座系列41毫米18K黃金自動腕表。圖／歐米茄提供

延伸閱讀

戶外運動教學 不受疫情限制

父親節超前部署 限量威士忌原酒很有梗

2020東京奧運倒數！官方計時OMEGA最新黃金紀念表亮相

「畫伯」宋旻浩Mino登封造型既美又帥 挑戰權志龍中性風霸主地位

相關新聞

Dyson吹風機推全新抗毛躁吹嘴 ghd紅粉限定版支持乳癌防治

面對髮型超難搞的夏季悶熱氣候，Dyson、ghd都推出新商品幫助愛美的消費者更輕鬆打造亮麗髮型。

超模NAOMI CAMPBELL加持！BURBERRY TB花押字系列注定要包款包色

跟隨時髦「老花」浪潮而生的TB花押字系列，已是BURBERRY最長銷的款式之一。每一季都會推陳出新，輔以話題色系，滿足消...

父親節OMEGA「表」心意 從商務紳士到戶外運動都有禮

以送禮表達深刻感謝與情意的父親節即將到來。瑞士製表品牌歐米茄（OMEGA）今年為父親獻上兩款風格迥異但又洋溢男性魅力的表...

獨／登台5年「Bake Cheese Tart」熄燈 起司塔買2送1

又少一間！來自日本北海道的起司塔「Bake Cheese Tart」宣佈，位於新光三越南西店的門市，將於8月31日結束營...

Coach聯名BAPE®系列回歸！話題設計「星二代」木村光希搶先上身

美式休閒品牌Coach再度與潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE® ），推出夏季聯名新款。同樣交由日本最強星二代...

年輕的優雅就是這樣！FENDI秋冬女裝新形象

由時尚頑童、跨界達人Kim Jones所主導的首個FENDI 2021秋冬女裝系列，滿滿FENDI元素的經典翻新，探索品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。