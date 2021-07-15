聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／登台5年「Bake Cheese Tart」熄燈 起司塔買2送1
又少一間！來自日本北海道的起司塔「Bake Cheese Tart」宣佈，位於新光三越南西店的門市，將於8月31日結束營業，結束登台5年的時光，自7月16日起，也將推出指定口味的起司塔「買2送1」的限時優惠。
源自日本北海道的「BAKE CHEESE TART」自2016年6月登台，店內招牌的「起司塔」標榜嚴選自日本北海道所進口的3種起士，以獨家比例調配而成，再以「二重燒」技法增加塔皮的脆度，在全球平均每秒可賣出1顆，在台灣亦獲得許多甜食愛好者的支持。
但是在登台5年之際，BAKE CHEESE TART宣佈將於8月31日結束營業，自7月16日起，包括原味、黑巧、草莓、焦糖口味，可享「買2送1」的優惠。對於BAKE CHEESE TART熄燈的訊息，粉絲們也留言「好可惜」、「覺得傷心」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言