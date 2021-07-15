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獨／登台5年「Bake Cheese Tart」熄燈 起司塔買2送1

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Bake Cheese Tart將於8月31日結束營業。圖／取自Bake Cheese Tart粉絲頁
Bake Cheese Tart將於8月31日結束營業。圖／取自Bake Cheese Tart粉絲頁

又少一間！來自日本北海道的起司塔「Bake Cheese Tart」宣佈，位於新光三越南西店的門市，將於8月31日結束營業，結束登台5年的時光，自7月16日起，也將推出指定口味的起司塔「買2送1」的限時優惠。

源自日本北海道的「BAKE CHEESE TART」自2016年6月登台，店內招牌的「起司塔」標榜嚴選自日本北海道所進口的3種起士，以獨家比例調配而成，再以「二重燒」技法增加塔皮的脆度，在全球平均每秒可賣出1顆，在台灣亦獲得許多甜食愛好者的支持。

但是在登台5年之際，BAKE CHEESE TART宣佈將於8月31日結束營業，自7月16日起，包括原味、黑巧、草莓、焦糖口味，可享「買2送1」的優惠。對於BAKE CHEESE TART熄燈的訊息，粉絲們也留言「好可惜」、「覺得傷心」

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