Coach聯名BAPE®系列回歸！話題設計「星二代」木村光希搶先上身

美式休閒品牌Coach再度與潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE® ），推出夏季聯名新款。同樣交由日本最強星二代木村光希Koki來詮釋，立即在網路上引起熱烈討論。而台灣此次也同在販售的地區清單中，上一次沒買到了人請記住7月24日這個日子。

Coach和Bape在去年2月首度推出聯名系列，讓潮流人與時尚圈都為之期待，因此上市後旋即完售，獲得廣大迴響。而今年夏天，雙品牌再度依循同樣模式，打造了既有態度又帥氣的跨界系列。全新設計向兩大品牌的發源地東京與紐約致敬，所以在服飾、皮件、鞋履與配件上，融合BAPE®在街頭服飾的獨有元素與Coach傳統工藝。而經典的手袋、連帽外套與T恤上皆印有聯名系列的限量版圖案，這是由Coach經典Signature印花與BAPE®的APE HEAD標誌（猿人頭）組合而成，別具收藏感。