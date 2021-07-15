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Coach聯名BAPE®系列回歸！話題設計「星二代」木村光希搶先上身
美式休閒品牌Coach再度與潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE® ），推出夏季聯名新款。同樣交由日本最強星二代木村光希Koki來詮釋，立即在網路上引起熱烈討論。而台灣此次也同在販售的地區清單中，上一次沒買到了人請記住7月24日這個日子。
Coach和Bape在去年2月首度推出聯名系列，讓潮流人與時尚圈都為之期待，因此上市後旋即完售，獲得廣大迴響。而今年夏天，雙品牌再度依循同樣模式，打造了既有態度又帥氣的跨界系列。全新設計向兩大品牌的發源地東京與紐約致敬，所以在服飾、皮件、鞋履與配件上，融合BAPE®在街頭服飾的獨有元素與Coach傳統工藝。而經典的手袋、連帽外套與T恤上皆印有聯名系列的限量版圖案，這是由Coach經典Signature印花與BAPE®的APE HEAD標誌（猿人頭）組合而成，別具收藏感。
而為了聯名系列的回歸，品牌找來知名街頭女攝影師Sandy Kim操刀，掌鏡拍攝形象廣告。因此，身兼「帶貨王」與品牌代言人的木村光希Koki也搶先把話題設計穿上身。其中Coach恐龍圖騰結合BAPE®猿人頭的T恤，更是潮流人瞄準必入手單品，而台灣因為防疫緣故，將在7月24日於品牌官網限量開賣。針對手袋及配件類其相同款式、相同顏色及相同尺寸之商品，每位消費者僅能購買一件；服裝類其相同款式、相同顏色及相同尺寸之商品，每位至多購買兩件。
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