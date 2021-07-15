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年輕的優雅就是這樣！FENDI秋冬女裝新形象
由時尚頑童、跨界達人Kim Jones所主導的首個FENDI 2021秋冬女裝系列，滿滿FENDI元素的經典翻新，探索品牌豐富的歷史、FENDI家族起源、並向前任設計師「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）致意，設計深受好評。而他的首支2021年秋冬時裝系列形象廣告也於今日正式曝光，整組拍攝從FENDI品牌的中心思想出發，與本季系列中的探索精神相互呼應：向品牌經典精神致敬的同時，也從全新角度看待非凡的義式優雅。
此次全新形象廣告請來著名的時尚攝影大師Craig McDean掌鏡，以FENDI總部所在地的羅馬義大利文化宮（Palazzo della Civiltà Italiana）為背景，充滿現代感的服裝風格和新古典主義經典的建築線條，對比凸顯出Kim Jones 腦海中設計願景的起點，也點出FENDI的品牌核心：重新煥發活力和生機。
整體色調上盡情發揮秋冬女裝的大地色系，以溫柔的米色調為主視覺，發表後蔚為話題的FENDI First鞋履，以及同樣將F字母融入設計的FENDI First包包，也都是營造本季主要形象的單品。模特兒身上裝飾FF Logo圖案的O'Lock系列飾品與細節，也都呈現鮮明的品牌形象，即便不用任何語言，也能令人一眼辨識出強烈的FENDI精神。
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