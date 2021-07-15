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顛覆想像！TAG Heuer跨界超級瑪利歐推出超萌智能表 限量登台開賣

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
泰格豪雅Connected智能表，無預警的呈現了和任天堂最知名遊戲「超級瑪利歐」跨界限量款。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Connected智能表，無預警的呈現了和任天堂最知名遊戲「超級瑪利歐」跨界限量款。圖／TAG Heuer提供

雖然泰格豪雅（TAG Heuer）曾兩度與日本潮流教主Nigo合作，推出秒殺款機械表，但旗下招牌的Connected智能表，卻無預警的呈現和任天堂（Nitendo）最知名遊戲「超級瑪利歐（Super Ｍario）」跨界，打造限量表款，台灣市場也同步全球開賣！

相信是為了和更多族群有所連結，並激發共鳴，所以TAG Heuer才會大膽的與電玩遊戲Super Ｍario合作。不過限量總是殘酷的，全球僅有2,000只，台灣市場配給到的數量也迅速被下訂中，說明了這次話題聯名的成功。即使對於這次的跨界，消費者多有疑慮，不過TAG Heuer還是把各項細節做到位，表面的動畫不再是一成不變，而參考自遊戲學習的獎勵機制，讓運動的每個階段都會有不同畫面呈現。例如，遊戲中的超級蘑菇、轉移的綠色管道，以及讓瑪利歐所向披靡的無敵星，都會依照使者的程度出現，增加了互動性。

而新使用的介面也以超級瑪利歐主題用色重新設計而成，增加消費者的新鮮感。同時，表圈刻度、按把和表冠標誌均飾以瑪利歐招牌紅色作為裝飾；象徵Mario的「M」字標誌鑄刻於表帶和表冠，旋入式底蓋鑄有 「TAG Heuer x Super Mario Limited Edition」字樣。連同收納的表盒，亦延續了紅色主題，並印製Super Mario Logo增加收藏性。

G-Shock也首度推出搭載Wear OS by Google智能表，包辦了陸上、水上運動的監測功能。圖／Casio提供
G-Shock也首度推出搭載Wear OS by Google智能表，包辦了陸上、水上運動的監測功能。圖／Casio提供

迎接夏季運動旺季到來，CASIO旗下的G-Shock也首度推出搭載Wear OS by Google智能表。G-Shock本就有作為專為運動打造的G-SQUAD系列，而全新的GSW-H1000智能表內建16種運動訓練模式，包含跑步、自行車、游泳至健身鍛鍊，還有極限運動類的衝浪和滑雪。因為配備了光學感應器可測量心率，並搭配方位、高度、氣壓感應器、加速傳感器、陀螺儀與GPS定位功能…等，能提供距離、速度和配速數據，讓使用者作為訓練依據。可說是一表就包辦了陸上、水上運動的監測功能，因此被玩家視為地表最強運動智能表。

TAG Heuer x Super Mario聯名智能表的動畫，參考自遊戲學習的獎勵機制，讓運動的每個階段都會有不同畫面呈現。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer x Super Mario聯名智能表的動畫，參考自遊戲學習的獎勵機制，讓運動的每個階段都會有不同畫面呈現。圖／TAG Heuer提供

象徵Mario的「M」字標誌鑄刻於表帶和表冠。圖／TAG Heuer提供
象徵Mario的「M」字標誌鑄刻於表帶和表冠。圖／TAG Heuer提供

G-Shock G-SQUAD系列GSW-H1000智能表21,000元。
G-Shock G-SQUAD系列GSW-H1000智能表21,000元。

TAG Heuer x Super Mario聯名智能表，精鋼表殼，全球限量2,000只，約70,700元。 圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer x Super Mario聯名智能表，精鋼表殼，全球限量2,000只，約70,700元。 圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer x Super Mario聯名智能表，連同收納的表盒，亦延續了紅色主題，並印製Super Mario Logo增加收藏性。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer x Super Mario聯名智能表，連同收納的表盒，亦延續了紅色主題，並印製Super Mario Logo增加收藏性。圖／TAG Heuer提供

動畫 自行車 日本

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