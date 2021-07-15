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蝦皮購物7.18月中狂購節 深夜每10分鐘抽iPhone 12

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「7.18月中狂購節」7月18日當天不限金額成功下單，並於晚上10點至11點59分的深夜限定時段於指定活動頁面登入報到，即可參加每10分鐘抽1台iPhone 12抽獎。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「7.18月中狂購節」7月18日當天不限金額成功下單，並於晚上10點至11點59分的深夜限定時段於指定活動頁面登入報到，即可參加每10分鐘抽1台iPhone 12抽獎。圖／蝦皮購物提供

為了讓網購族買得更精省，蝦皮購物祭出「7.18月中狂購節」，除了消費者最愛的全站299元免運與85折商城神券之外，還有首次登場的1元摩斯漢堡紅茶套餐驚爆組合，更破天荒推出「每10分鐘送1台iPhone 12」深夜回饋活動。此外，蝦皮購物攜手小米台灣，歡慶小米官方旗艦店正式進駐蝦皮商城，全館消費滿額即享最高4,500元折扣，還有機會抽到市價破兩萬元的小米智慧顯示器。

蝦皮購物「7.18月中狂購節」祭出12台iPhone 12抽獎回饋，7月18日當天不限金額成功下單、並於晚上10點至11點59分的深夜限定時段於指定活動頁面登入報到，即可享每10分鐘抽出1台iPhone 12的抽獎資格，登入越多次、抽獎機會越多。7月18日當天凌晨0點起更祭出超過千份「摩斯漢堡培根雞蛋堡+冰紅茶」的組合套餐限時1元瘋搶，另外還有韓版復古色系棉質T、歐德萊折疊懶人桌等日常好物限量1元價。

迎接夏日豔陽，「7.18月中狂購節」期間推出夏日輕美妝大賞，原價1,451元的理膚寶水全護清透亮顏妝前防曬隔離乳4件組限時活動價980元；霓淨思下殺4折起，霓淨思全天候極效抗陽防曬乳超級新品日限定豪禮組41折優惠價900元，搭配霓淨思超級新品日消費滿599元即享84折，折抵無上限。炎夏必備家電推薦搭配商城85折神券，禾聯14吋奈米銀雙效抑菌DC風扇原價3,490元、搭配折價券後只要2,521元。

蝦皮購物宣布「小米官方旗艦店」正式進駐，不論是手機、智慧手環、各式智慧家電都能在蝦皮商城一鍵購入。先前發布7月1日預購的小米手環6，首度新增測血氧功能，創下開賣5分鐘就預購近千支的好成績；除了熱銷首位的小米手環6之外，小米智慧顯示器、米家掃拖機器人、Redmi 9T手機、小米10T Pro 5G等商品也在熱賣排行榜之列。

蝦皮商城歡慶小米官方旗艦店開幕，即日起至7月19日祭出多重優惠，小米官方旗艦店熱門商品下殺58折起、消費滿額領券最高現折3,000元；開幕慶期間指定手機領券現折500元；7月19日當天上蝦皮購物App指定貼文標註好友並留言心願商品，且關注小米官方旗艦店，即有機會抽到最大獎市價20,999元的小米智慧顯示器65型。

小米官方旗艦店開幕慶多款熱門商品下殺8折起，搭配「7.18月中狂購節」商城85折券疊加優惠，小米10T Pro 5G開幕慶特價14,499元，搭配商城85折券後12,499元即可入手；米家掃拖機器人1C原價6,995元，限時特價5,995元，疊加商城85折券後只要5,096元；米家空氣淨化器Pro特價6,595元；原價近2,000元的米家直流變頻電風扇1X特價87折，清涼價1,695元。

蝦皮購物「7.18月中狂購節」，霓淨思全天候極效抗陽防曬乳超級新品日限定豪禮組優惠價900元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「7.18月中狂購節」，霓淨思全天候極效抗陽防曬乳超級新品日限定豪禮組優惠價900元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「7.18月中狂購節」，禾聯14吋奈米銀雙效抑菌DC風扇搭配商城85折券後優惠價2,521元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「7.18月中狂購節」，禾聯14吋奈米銀雙效抑菌DC風扇搭配商城85折券後優惠價2,521元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物歡慶小米官方旗艦店開幕，米家空氣淨化器Pro限時優惠價6,595元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物歡慶小米官方旗艦店開幕，米家空氣淨化器Pro限時優惠價6,595元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物歡慶小米官方旗艦店開幕，小米10T Pro 5G搭配商城85折券後限時優惠價12,499元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物歡慶小米官方旗艦店開幕，小米10T Pro 5G搭配商城85折券後限時優惠價12,499元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物歡慶小米官方旗艦店開幕，米家掃拖機器人1C限時優惠價5,995元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物歡慶小米官方旗艦店開幕，米家掃拖機器人1C限時優惠價5,995元。圖／蝦皮購物提供

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