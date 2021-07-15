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全方位進化！台北101珠寶鐘表大賞 實體加雲端全新體驗

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Tissot PRX凝聚昨日與未來之精髓PRX自動藍面腕表，21,100元。圖／台北101提供
Tissot PRX凝聚昨日與未來之精髓PRX自動藍面腕表，21,100元。圖／台北101提供

每年台灣頂級珠寶鐘表藏家最期待的台北101 World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞，今年以整合線上與實體的創新形式，自即日起於Stage@Taipei 101（簡稱Stage 101）專屬網站盛大展開。台北101並於今（7月15）日舉辦雲端記者會，邀請到即將於期間舉辦線上講座的瑞士高級製表基金會（Fondation de la Haute Horlogerie，簡稱FHH）總理事陳楷遜（Carson Chan）分享全球最新腕表趨勢，分享在疫情下全球鐘表收藏的重要趨勢及產業動態。

今年表展共有逾20個頂級製表與珠寶品牌共襄盛舉，共帶來逾200款令人矚目的年度新作，可透過Stage 101在家盡情鑑賞選購、並直接於平台預約專屬鑑賞時間或下訂送達，避開人流安心購物。內容共分為五大主軸：年度主流色系綠面表、最新高複雜功能表、仕女腕表、新手入門機械表推薦，以及2021珠寶作品收藏評鑑。，除了聯名卡與實體同享優惠台北101也針對提供Stage 101下單再加碼購物金點數10倍送，等同於再拿2.5%回饋，鼓勵顧客享受全新型態的頂級購物體驗。

而持續去與FHH的合作，自7月23日起到8月20日的每星期五均舉辦國際專家開講的線上直播workshop，包括由瑞士高級製表基金會FHH總理事陳楷遜首次應邀主講的4門工作坊「專家導航看2021國際腕表趨勢」、「何謂高級製表?瑞士高級製表基金會來告訴你」、「如何收藏與保養你的機械表?瑞士腕表專業認證課程預告」，以及「該進廠保養了嗎?專家教你判斷腕表的狀態 」，台北101同時也針對珠寶客群開設「抽一張牌，找到你跨時空的幸運力量！」workshop，由占星大師蘇飛雅以星座塔羅輕鬆有趣的方式，帶領大家認識珠寶藝術。線上講座一律採預約報名制，各場次名額有限。FHH與台北101也透露，將於疫情趨緩的時候比照FHH在香港與香港大學合作的模式，舉辦針對一般民眾所規劃的Watch Essential專業訓練課程。

今年參與線上平台的品牌，包含全球最大鐘表集團瑞士商斯沃琪瑞表（Swatch Group）旗下7大品牌BLANCPAIN、Breguet、LONGINES、 OMEGA、RADO、Swatch、TISSOT，同時擅長頂級珠寶的BVLGARI、CHAUMET、Chopard、HARRY WINSTON、MIKIMOTO與FRED，以高級製表品牌HUBLOT、IWC、Jaeger-LeCoultre、PANERAI、PIAGET、Roger Dubuis、Vacheron Constantin與Grand Seiko等。展出亮點表款，除了先前曝光的幾款頂級作品，還包括BLANCPAIN今年七月首次發表、全球僅1枚的Métiers d’Art系列珍珠母貝剪影浮雕（Grisaille de Nacre）工藝表，在2片僅0.2毫米厚的珍珠母貝片進行雙面雕刻。寶格麗鋪鑲滿鑽的鎏光蛇影Serpenti Seduttori腕表，Grand Seiko紀念Seiko創始人服部金太郎誕辰160週年的微型藝術工作坊的大師級腕表SBGZ005，以及全球限量僅8只的Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3超卓傳統大師系列球型陀飛輪3腕表隕石款，豐富內容值得細心鑑賞。

Grand Seiko SBGZ005來自微型藝術工作坊的大師級腕表，298萬元。圖／台北101提供
Grand Seiko SBGZ005來自微型藝術工作坊的大師級腕表，298萬元。圖／台北101提供
IWC IW503605大型飛行員萬年曆腕表，96萬8,000元。圖／台北101提供
IWC IW503605大型飛行員萬年曆腕表，96萬8,000元。圖／台北101提供
PANERAI單按鈕計時兩地時間腕表，69萬元。圖／台北101提供
PANERAI單按鈕計時兩地時間腕表，69萬元。圖／台北101提供
HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG陀飛輪碳纖維五日鍊腕表，限量100只，294萬3,000元。圖／台北101提供
HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG陀飛輪碳纖維五日鍊腕表，限量100只，294萬3,000元。圖／台北101提供
今年最新Roger Dubuis Excalibur王者系列玫瑰金鏤空飛行陀飛輪腕表，全台唯一一枚，價格店洽。圖／台北101提供
今年最新Roger Dubuis Excalibur王者系列玫瑰金鏤空飛行陀飛輪腕表，全台唯一一枚，價格店洽。圖／台北101提供
2020年World Masterpiece台北101展覽現場。圖／台北101提供
2020年World Masterpiece台北101展覽現場。圖／台北101提供
CHAUEMT Joséphine Aigrette 18K白金鑲鑽腕表，山羊皮表帶款，36萬5,100元；絲緞表帶款，36萬6,700元。圖／台北101提供
CHAUEMT Joséphine Aigrette 18K白金鑲鑽腕表，山羊皮表帶款，36萬5,100元；絲緞表帶款，36萬6,700元。圖／台北101提供
PIAGET Sunlight Journey系列手鐲式彩寶花卉高級珠寶工藝腕表，價格店洽。圖／台北101提供
PIAGET Sunlight Journey系列手鐲式彩寶花卉高級珠寶工藝腕表，價格店洽。圖／台北101提供
OMEGA海馬300系列同軸擒縱41毫米大師天文台青銅金腕表，37萬8,000元。圖／台北101提供
OMEGA海馬300系列同軸擒縱41毫米大師天文台青銅金腕表，37萬8,000元。圖／台北101提供
今年七月首次發表，全球僅1枚的BLANCPAIN Métiers d’Art Le Brassus沿途風光珍珠母貝剪影浮雕腕表，為台北101獨家商品，272萬7,000元。圖／台北101提供
今年七月首次發表，全球僅1枚的BLANCPAIN Métiers d’Art Le Brassus沿途風光珍珠母貝剪影浮雕腕表，為台北101獨家商品，272萬7,000元。圖／台北101提供
四項專利的Vacheron Constantin閣樓工匠系列渾天儀陀飛輪，價格店洽。圖／台北101提供
四項專利的Vacheron Constantin閣樓工匠系列渾天儀陀飛輪，價格店洽。圖／台北101提供
BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI白金滿鑽腕表，334萬5,000元。圖／台北101提供
BVLGARI SERPENTI SEDUTTORI白金滿鑽腕表，334萬5,000元。圖／台北101提供
台北101獨家商品，MIKIMOTO日本Akoya珍珠五排式鑽石手鍊，40萬元。圖／台北101提供
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BREGUET Marine Chronograph 5527航海系列計時腕表，77萬7,000元。圖／台北101提供
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Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3超卓傳統大師系列球型陀飛輪3腕表隕石款，全球限量8只，限量編號2號在101專賣店。圖／台北101提供
Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3超卓傳統大師系列球型陀飛輪3腕表隕石款，全球限量8只，限量編號2號在101專賣店。圖／台北101提供
往年的實體工作坊現場狀況。圖／台北101提供
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CHOPARD L’Heure du Diamant系列自動上鍊鑽表，243萬元。圖／台北101提供
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FRED高級珠寶系列5.83克拉祖母綠型切工天然哥倫比亞祖母綠鑽戒，650萬8,900元。圖／台北101提供
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台北101獨家商品，HARRY WINSTON Winston Kaleidoscope系列頂級珠寶時計，共鑲嵌227顆鑽石與7.66克拉彩色寶石，價格店洽。圖／台北101提供
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Longines HydroConquest深海征服者系列黑色陶瓷圈不鏽鋼雙色金腕表，58,800元。圖／台北101提供
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Rado Captain-Cook庫克船長300米電漿高科技陶瓷鏤空自動腕表，11萬7,500元。圖／台北101提供
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