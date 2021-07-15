全方位進化！台北101珠寶鐘表大賞 實體加雲端全新體驗

每年台灣頂級珠寶鐘表藏家最期待的台北101 World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞，今年以整合線上與實體的創新形式，自即日起於Stage@Taipei 101（簡稱Stage 101）專屬網站盛大展開。台北101並於今（7月15）日舉辦雲端記者會，邀請到即將於期間舉辦線上講座的瑞士高級製表基金會（Fondation de la Haute Horlogerie，簡稱FHH）總理事陳楷遜（Carson Chan）分享全球最新腕表趨勢，分享在疫情下全球鐘表收藏的重要趨勢及產業動態。

今年表展共有逾20個頂級製表與珠寶品牌共襄盛舉，共帶來逾200款令人矚目的年度新作，可透過Stage 101在家盡情鑑賞選購、並直接於平台預約專屬鑑賞時間或下訂送達，避開人流安心購物。內容共分為五大主軸：年度主流色系綠面表、最新高複雜功能表、仕女腕表、新手入門機械表推薦，以及2021珠寶作品收藏評鑑。，除了聯名卡與實體同享優惠台北101也針對提供Stage 101下單再加碼購物金點數10倍送，等同於再拿2.5%回饋，鼓勵顧客享受全新型態的頂級購物體驗。

而持續去與FHH的合作，自7月23日起到8月20日的每星期五均舉辦國際專家開講的線上直播workshop，包括由瑞士高級製表基金會FHH總理事陳楷遜首次應邀主講的4門工作坊「專家導航看2021國際腕表趨勢」、「何謂高級製表?瑞士高級製表基金會來告訴你」、「如何收藏與保養你的機械表?瑞士腕表專業認證課程預告」，以及「該進廠保養了嗎?專家教你判斷腕表的狀態 」，台北101同時也針對珠寶客群開設「抽一張牌，找到你跨時空的幸運力量！」workshop，由占星大師蘇飛雅以星座塔羅輕鬆有趣的方式，帶領大家認識珠寶藝術。線上講座一律採預約報名制，各場次名額有限。FHH與台北101也透露，將於疫情趨緩的時候比照FHH在香港與香港大學合作的模式，舉辦針對一般民眾所規劃的Watch Essential專業訓練課程。