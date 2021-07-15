星享道主廚變身直播主 自助餐拿餐券宅家吃

疫情期間，台中星享道酒店除了推出多元外送服務，飯店員工還開發新技能，主廚變身直播主，分享拿手好菜及獨門秘方，無論是精選餐盒、吐司、冷凍調理包，樣樣變出新把戲，讓大家即使宅在家，仍可大啖「星」級美味，還有一秒變廚神的能耐。

星享道酒店為逢甲夜市商圈指標，為減少外出、降低感染風險，鼓勵外帶、外送服務，餐盒一律120元起，設計中、日菜色，如京都排骨、麻香鮭魚、日式滑蛋豬排、白菜燉牛肉還有及川辣干鍋排骨，另外也有99元現做壽司等，滿500元3公里內免費外送，1,000元5公里以此類推。

定價240元的極享餐盒漂亮的九宮格季節配菜，也成為台大EMBA中南校友會致贈給中部11家醫療院所的指定餐盒。

此外，吐司為家家戶戶必備的早餐品項，此次集結了七款吐司品項，像是明星商品流淚吐司、各式風味生土司，義式起司堡(辣味)等，全日接單免費外送。

全國進入三級警戒，星享道酒店全員拚外送，走遍中、彰、投，無論是餐盒或是冷凍食品、各式禮盒，全都提供外送與宅配服務，一起開拓飯店新藍海。

酒店內三大主廚推出超高CP值的近50款料理，珍鑽國際宴會廳端出九款老火煲雞湯、七種方味汶火燴飯調理包，以及暢銷商品黑蒜佛跳牆及防疫黃金湯品組。

星饗道國際自助餐則推出西、日合併規劃多道料理，墨西哥香辣雞翅、紅酒燉牛肉、法式功夫鴨腿及28天乾式熟成紐約客牛排禮盒，另有醬料川蜀辣肉醬、味噌防疫湯、泰美酸湯等，讓民眾在家料理有如神助，直接覆熱就可以享受美味。

或是參考直播片段，把一道菜變成兩道菜，湯品變火鍋，麵包的100種吃法等，各種主題企劃陪伴在家工作的民眾，還有天天需要端出好料的家庭主婦們，讓餐餐都有不同風味，宅在家安心吃。

為照顧持有集團餐券的消費者，雖無法前來餐廳用餐，但使用餐券還是可以享受到飯店澎湃的料理，除了可以兌換精選餐盒外，還可以兌換美味宅家吃，近50款冷凍料理即時包，只要退冰後，丟進溫水中覆熱即可享用，讓美食不間斷。

配合政府防疫政策，星享道酒店集團旗下各餐飲、飯店，除了員工配戴口罩外，上下班亦測量體溫及登記，客房、公共區域及各餐廳均加強消毒。