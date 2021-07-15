日本大金研發電動車空調新型節能冷媒 續航里程提高50%

大金空調為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌。近期日本大金更宣布，研發出電動車空調用的新型節能冷媒，可讓電動車續航里程提高50%。產品目前已於美國國際汽車工程師學會接受性能、安全性等相關測試，預計2025年商品化。

和泰大金總經理林鴻志表示：「大金身為全球空調業的領導龍頭，持續努力提高技術水準，不斷向市場推出高度個性化、高附加價值商品、解困專案型商品以及現有商品的新用途開發等，為社會做出貢獻。」

2012年大金開發出R32新世代環保冷媒機種，並將相關專利技術無償提供給各國，目前已有超過80家製造廠商和大金締結契約，取得免費使用專利。在全球環保意識抬頭的潮流下，全世界已有超過52個國家採用銷售R32冷媒空調。與R410A冷媒相比，R32環保新世代冷媒空調有不會破壞臭氧層、溫室效應係數減低75%及提升10%能效的特性。依據日本大金最新公布數據，自2012年大金推出全球第一台R32環保冷媒家用空調以來，統計至去年12月全球各空調品牌銷售R32空調已超過1.4億台，減少全球約2.3億噸二氧化碳排放，為減緩地球暖化做出巨大貢獻。

2021年家用空調旗艦機種橫綱V系列，搭載日本先進「閃流放電技術」，可強力分解空氣中99%細菌、過敏有害物質、病毒、異味。搭配防黴運轉，確保熱交換器和氣流風道的潔淨，降低室內機異味發生。而針對台灣悶濕氣候特別研發的「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，更可精準控制溫度及濕度，較一般的冷氣除濕力大幅提升75%，恆溫舒適一夜好眠，還能達到省電效果。

和泰大金總經理林鴻志：「大金空調全球銷售NO.1，在台灣也位居市場領導地位。台灣市場與全球同步，始終引進最先進產品帶給消費者最佳的空氣品質體驗。」