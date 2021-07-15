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華國「帝國會館」回歸！烤鴨升級四吃、外賣單點85折

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北華國大飯店掛爐片皮烤鴨升級回歸。圖／台北華國提供
台北華國大飯店掛爐片皮烤鴨升級回歸。圖／台北華國提供

華國「帝國會館」暫停營業一個多月，即起回歸外賣，過去熱門每桌必點的「烤鴨三吃」，將升級為四吃，供應酥脆片皮、鴨腿剁件、芋香米粉湯及三杯鴨骨煲等鮮香吃法，升級但價格不變、維持1,880元，加價830元可再選兩道港點(燒賣/魚翅餃/蘿蔔絲酥餅/馬蹄條4選2)、兩道熱炒(蔥爆牛肉/金沙杏鮑菇/麻婆豆腐/客家小炒4選2)，持有烤鴨餐券也可直接升級兌換。

外賣單點部分，包括脆皮雞1,280元/隻、680元/半隻，鮮蝦粉絲煲600元/4人份，以及東坡肉280元、川味滷牛腱380元、金鑽菇菇包200元、黃金流沙包240元、蘿蔔絲酥餅200元、糖醋咕咾肉380元、黑胡椒磨菇牛小排460元、避風塘大蝦600元、臘味三寶飯480元等。以上皆可享外帶85折。

此外，主廚也推出5款精緻套餐，主菜選擇包括紅蟳搭配九孔鮑魚，波士頓龍蝦與烏魚子黃金炒飯，解封優惠價雙人1,880元，另有四人優惠分享餐1,399元、單人獨享餐399元。以上外帶餐點皆需前一日17:00前預訂，外賣單點享85折，可上官網查詢或撥：02-2596-5047。

外帶套餐「螃蟹美顏餐」。圖／台北華國提供
外帶套餐「螃蟹美顏餐」。圖／台北華國提供
外帶套餐「龍蝦養生餐」。圖／台北華國提供
外帶套餐「龍蝦養生餐」。圖／台北華國提供
台北華國大飯店升級版的「一鴨四吃」。圖／台北華國提供
台北華國大飯店升級版的「一鴨四吃」。圖／台北華國提供

烤鴨

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