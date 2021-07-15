全聯推「夢想福利社」 攜六基金會做愛心

2021年因受疫情影響，使得許多社福團體募款更為艱困，對此，全聯為發揮「全民超市」力量，今年「全聯夢想福利社」主題活動特別擴大攜手六間社福單位，包括台北勝利附設勝利廚房、唐氏症基金會、伊甸基金會、愛盲基金會、心路基金會和喜憨兒基金會等，不以募款方式，而是讓各基金會的烘焙工場產品在全台門市販售宣傳，不僅讓弱勢族群謀生的技能被看見，也讓民眾將做公益融入日常之中。

全聯指出，2019年曾與四個基金會合作「夢想福利社」，而今年更有感於疫情下社福團體的艱難，因此再擴大與六個基金會合作，以公益商品為預購主軸，讓各社福單位能有一個平台販售弱勢團體親手製作的食品，不僅增加他們曝光度及實質收入，更讓弱勢朋友自力更生的故事被看見。

夢想福利社預購於7月16日至9月16日在上千家全聯門市限量販售，商品包含蛋糕、蛋捲、月餅、綠豆椪、鳳梨酥等甜點禮盒，部分品項更是全聯獨家，邀請民眾品嘗美味的同時也一起做公益。

總結本活動所帶來之加乘效果：1.企業形象：全聯本身企業形象提升；2.產品多樣化：弱勢團體很多，民眾可能不曉得該如何選定團體，今天全聯將產品納在一起，除了產品有更多選擇，可以選擇真正喜愛的產品，能夠援助的團體也更全面；3.弱勢團體能見度：可能因為全聯的推廣讓更多民眾得知這些弱勢團體。