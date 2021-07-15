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7-11推foodomo外送自取咖啡5折起 指定商品限時買1送1

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN全店7月19日至7月21日針對指定咖啡、飲品加碼推出第3件0元的限時優惠，包括西西里風檸檬氣泡咖啡、大杯冰燕麥拿鐵等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店7月19日至7月21日針對指定咖啡、飲品加碼推出第3件0元的限時優惠，包括西西里風檸檬氣泡咖啡、大杯冰燕麥拿鐵等。圖／7-ELEVEN提供

迎接微解封首周假期，7-ELEVEN全面啟動foodomo App、5大非現金支付、官方社群活動等3大策略，打造O2O低接觸消費服務平台，即日起foodomo App的7-ELEVEN專區首次整合統一、光泉、Oatly等3大品牌推出家庭號鮮乳與豆乳指定品項選外送享最低8折起，CITY PRIMA精品美式咖啡自取可享買1送1。7月16日起限時3天至7-ELEVEN門市使用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通等5大支付工具消費滿150元可享結帳金額再88折（部分商品95折）；7月16日起限時5天官方LINE、App、IG祭出買1送1優惠。此外，全店加碼7月19日至7月21日限時3天指定咖啡、飲料可享第3件0元，包括西西里風檸檬氣泡咖啡、大杯冰燕麥拿鐵等都在列。

7-ELEVEN全店7月19日至7月21日針對指定咖啡、飲品加碼推出第3件0元的限時優惠，包括西西里風檸檬氣泡咖啡、大杯冰燕麥拿鐵、Cheers EX強氣泡水、黑松茶尋味台灣青茶/日式綠茶等；另還有韓國Sweetory葡萄QQ巧克力球、韓國熊津米漿冰等指定商品買1送1優惠，單筆結帳每滿150元還可折抵全民振興25元優惠券1張，限時限量幫消費者省荷包。

為了鼓勵消費者多利用外送、自取低接觸式服務，7-ELEVEN即日起於foodomo App推出外送、自取雙重專屬優惠，近40款指定商品限時優惠最低5折起，包括7月31日前CITY PRIMA精品美式咖啡選外送可享第2杯半價、選自取可享買1送1；7月27日前統一、光泉、Oatly等3大品牌指定家庭號鮮乳、豆漿品項外送最低8折起；7月27日前「哈根達斯品脫系列」指定口味自取可享第2件5折，煮夫煮婦必囤的包裝米、食用油、罐頭等指定品項外送、自取皆可享超值優惠。

7-ELEVEN官方LINE、App、IG自7月16日至7月20日祭出限時優惠，包括ICE比菲多益生菌冰棒買1送1、統一H2O純水PET600/1500買2送2、果漾蘋果風味蘇打飲料560ml買12送12等；7月16日至7月18日活動首3日使用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通等5大支付工具消費滿150元結帳金額再88折活動、部分商品95折。

滿足家庭號鮮乳、豆漿的高外送需求，7-ELEVEN首次整合統一、光泉、Oatly等3大品牌指定家庭號鮮乳、豆漿品項推出foodomo外送最低8折起優惠。圖／7-ELEVEN提供
滿足家庭號鮮乳、豆漿的高外送需求，7-ELEVEN首次整合統一、光泉、Oatly等3大品牌指定家庭號鮮乳、豆漿品項推出foodomo外送最低8折起優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店7月19日至7月21日針對指定咖啡、飲品加碼推出第3件0元的限時優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店7月19日至7月21日針對指定咖啡、飲品加碼推出第3件0元的限時優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至7月27日於foodomo App推出「哈根達斯品脫系列」指定口味自取可享第2件5折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至7月27日於foodomo App推出「哈根達斯品脫系列」指定口味自取可享第2件5折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN官方LINE、App、IG自7月16日至7月20日祭出指定商品組合限時優惠，7月16日至7月18日活動首3日使用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通等5大支付工具消費滿150元結帳金額再88折活動、部分商品95折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN官方LINE、App、IG自7月16日至7月20日祭出指定商品組合限時優惠，7月16日至7月18日活動首3日使用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通等5大支付工具消費滿150元結帳金額再88折活動、部分商品95折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店7月19日至7月21日針對指定咖啡、飲品加碼推出第3件0元的限時優惠，包括西西里風檸檬氣泡咖啡等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店7月19日至7月21日針對指定咖啡、飲品加碼推出第3件0元的限時優惠，包括西西里風檸檬氣泡咖啡等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於foodomo App推出外送、自取雙重專屬優惠，近40款指定商品限時優惠最低5折起，像是CITY PRIMA精品美式咖啡選外送可享第2杯半價、選自取可享買1送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於foodomo App推出外送、自取雙重專屬優惠，近40款指定商品限時優惠最低5折起，像是CITY PRIMA精品美式咖啡選外送可享第2杯半價、選自取可享買1送1。圖／7-ELEVEN提供

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