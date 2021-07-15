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獨／結束7年時光 人氣咖哩「南西六號公寓」熄燈
受到新冠肺炎疫情影響，全台餐飲業均受到嚴重打擊。位於台北南京西路商圈的人氣餐廳「南西六號公寓」，宣佈已於7月14日熄燈，結束7年的營業時間。另外位於永康商圈內的「515 cafe&books」，也預告將於7月底熄燈落幕，均令粉絲們感到不捨，留言表示「好可惜」、「真的很捨不得」
開業已經7年的「南西六號公寓」，店內除了咖啡、蛋糕、輕食之外，還提供野菜咖哩、日式牛五花燒肉鐵鍋咖哩、美式BBQ醬烤豬五花鐵鍋咖哩等咖哩料理，除了滋味獲得許多民眾青睞外，還提供免費續飯續醬的服務，因此吸引許多粉絲支持，乃是商圈內的人氣店家。在Google評論上，獲得超過2,000則評論，平均4.2顆星。
至於「515 cafe&books」，最初自東區商圈起家，後又再搬遷至永康商圈。除了舒適又帶著慵懶感的用餐環境外，還提供咖啡、冰沙、鹹派、沙拉等餐點，在當地也獲得不少消費者支持，google獲得超過500則評論，平均4.4顆星。
南西六號公寓在疫情期間，積極推出外帶餐點，但是也表示「因為疫情一直延燒關係、實在難以撐過去」，所以已於7月14日結束營業，未來僅提供甜點網訂外送服務，讓網友們感到不捨，表示「咖哩飯很好吃」、「好捨不得」。至於「515 cafe&books」則公告指出「疫情這波倒店潮終究是輪到我們了⋯⋯」，表示將會營業至7月底，並且舉行清場特賣。網友們則不捨表示「你們家的奶茶是我的人生糧食」、「我的青春回憶，再見」
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