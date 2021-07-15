獨／結束7年時光 人氣咖哩「南西六號公寓」熄燈

受到新冠肺炎疫情影響，全台餐飲業均受到嚴重打擊。位於台北南京西路商圈的人氣餐廳「南西六號公寓」，宣佈已於7月14日熄燈，結束7年的營業時間。另外位於永康商圈內的「515 cafe&books」，也預告將於7月底熄燈落幕，均令粉絲們感到不捨，留言表示「好可惜」、「真的很捨不得」

開業已經7年的「南西六號公寓」，店內除了咖啡、蛋糕、輕食之外，還提供野菜咖哩、日式牛五花燒肉鐵鍋咖哩、美式BBQ醬烤豬五花鐵鍋咖哩等咖哩料理，除了滋味獲得許多民眾青睞外，還提供免費續飯續醬的服務，因此吸引許多粉絲支持，乃是商圈內的人氣店家。在Google評論上，獲得超過2,000則評論，平均4.2顆星。

至於「515 cafe&books」，最初自東區商圈起家，後又再搬遷至永康商圈。除了舒適又帶著慵懶感的用餐環境外，還提供咖啡、冰沙、鹹派、沙拉等餐點，在當地也獲得不少消費者支持，google獲得超過500則評論，平均4.4顆星。