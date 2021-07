PChome 24h購物2021上半年生鮮食品熱銷TOP10榜單出爐

宅食經濟蓬勃發展,帶動PChome 24h購物今年上半年生鮮食品銷量較去年同期成長逾30%,更催化線上生鮮版圖掀起新浪潮。PChome 24h購物分析,今年民眾宅家自煮比例大幅提升,1月份透過網路預購年菜的需求更勝過往,2~4月份以年後瘦身減脂、開工後的居家常備料理為選購主流,雞腿排、雞胸肉、水餃、牛肉麵等皆湧現買氣,並於5月中旬起攀上高峰,除了基礎冷凍品項之外,這段期間導入的蔬菜箱快送服務及與實體連鎖名店合作數位轉型,也讓生鮮蔬果及品牌名店美食獲得高度關注,成為上半年的宅經濟大勢。

PChome 24h購物盤點2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」,以冷凍肉品、家常主食、點心宵夜為3大採購趨勢,其中,「冷凍肉品」省去繁瑣的處理步驟,拆封加熱烹調即可輕鬆上桌,搶占榜單4個名次,包辦第一、三名的「大成食品 黃金脆皮雞腿排」、「桃城雞排 美式薄皮雞腿塊」,皆以外皮酥脆肉質嫩口大獲好評;輕食多汁的「大成食品 舒迷舒肥輕食嫩雞胸肉」及鮮嫩彈牙的「美國星級特選Choice無骨牛小排」也脫穎而出,成為澎湃餐桌的必備料理之一。

上桌快速方便又能飽足一餐的「家常主食」也拿下榜單眾多名次,像是名店特製「麻膳堂麻辣豬肉水餃」即榮登榜單第二名、經典不敗「灣仔碼頭高麗菜豬肉水餃」名列第五;同時,變化多樣菜色、替味蕾打造頂尖享受,也成為另類主食採購重點,推升名店美食「星級主廚紅燒牛肉拌麵」及「老協珍TOMMI湯米薑汁燒肉米漢堡」雙雙躍居重點熱銷品項。

宅在家「點心宵夜」更是不可缺少的熱賣類別,PChome 24h購物發現消費者偏好選購兼具特色風味、懶人也能快速享用的品項,像是免出國就能享受泰式風味「星泓食品月亮蝦餅」、滑嫩香濃的台南名產「依蕾特綜合布丁奶酪」皆衝上熱銷榜單。

PChome 24h購物即日起推出「PChome生鮮專區」,提供蔬菜、水果、肉品、海鮮等生鮮食品一站式購足服務,不僅與農業新創品牌「鄰家鮮生」攜手合作,推出多樣化蔬果品項,更引進國內知名餐飲品牌商品。