PChome 24h購物2021上半年生鮮食品熱銷TOP10榜單出爐
宅食經濟蓬勃發展，帶動PChome 24h購物今年上半年生鮮食品銷量較去年同期成長逾30%，更催化線上生鮮版圖掀起新浪潮。PChome 24h購物分析，今年民眾宅家自煮比例大幅提升，1月份透過網路預購年菜的需求更勝過往，2～4月份以年後瘦身減脂、開工後的居家常備料理為選購主流，雞腿排、雞胸肉、水餃、牛肉麵等皆湧現買氣，並於5月中旬起攀上高峰，除了基礎冷凍品項之外，這段期間導入的蔬菜箱快送服務及與實體連鎖名店合作數位轉型，也讓生鮮蔬果及品牌名店美食獲得高度關注，成為上半年的宅經濟大勢。
PChome 24h購物盤點2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」，以冷凍肉品、家常主食、點心宵夜為3大採購趨勢，其中，「冷凍肉品」省去繁瑣的處理步驟，拆封加熱烹調即可輕鬆上桌，搶占榜單4個名次，包辦第一、三名的「大成食品 黃金脆皮雞腿排」、「桃城雞排 美式薄皮雞腿塊」，皆以外皮酥脆肉質嫩口大獲好評；輕食多汁的「大成食品 舒迷舒肥輕食嫩雞胸肉」及鮮嫩彈牙的「美國星級特選Choice無骨牛小排」也脫穎而出，成為澎湃餐桌的必備料理之一。
上桌快速方便又能飽足一餐的「家常主食」也拿下榜單眾多名次，像是名店特製「麻膳堂麻辣豬肉水餃」即榮登榜單第二名、經典不敗「灣仔碼頭高麗菜豬肉水餃」名列第五；同時，變化多樣菜色、替味蕾打造頂尖享受，也成為另類主食採購重點，推升名店美食「星級主廚紅燒牛肉拌麵」及「老協珍TOMMI湯米薑汁燒肉米漢堡」雙雙躍居重點熱銷品項。
宅在家「點心宵夜」更是不可缺少的熱賣類別，PChome 24h購物發現消費者偏好選購兼具特色風味、懶人也能快速享用的品項，像是免出國就能享受泰式風味「星泓食品月亮蝦餅」、滑嫩香濃的台南名產「依蕾特綜合布丁奶酪」皆衝上熱銷榜單。
PChome 24h購物即日起推出「PChome生鮮專區」，提供蔬菜、水果、肉品、海鮮等生鮮食品一站式購足服務，不僅與農業新創品牌「鄰家鮮生」攜手合作，推出多樣化蔬果品項，更引進國內知名餐飲品牌商品。
此外，PChome 24h購物本月更首度跨海攜手Tom and Jerry湯姆貓與傑利鼠合作「Tom and Jerry居家偽野餐」，推出獨家授權限量周邊商品，包含水壺、野餐袋、環保餐具等居家野餐系列商品。7月15日至8月5日購買任意湯姆貓與傑利鼠商品即可獲贈「Tom and Jerry口罩掛繩」，原價399元的「Tom and Jerry保冷袋」限定優惠價299元；單筆消費滿899元還有機會抽「Tom and Jerry擴香石」一個（市值1,680元、隨機出貨），單筆消費滿1,599元可抽「Tom and Jerry限定公仔（市值3,890元）」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言