快訊

靠爸藝術家？文在寅之子陷特權風暴 青瓦台護航遭群嘲

想打莫德納、BNT再等等！ 指揮中心宣布「未來4周都AZ」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PChome 24h購物2021上半年生鮮食品熱銷TOP10榜單出爐

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」第五名：灣仔碼頭高麗菜豬肉水餃（40顆/包），7月31日前特價215元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」第五名：灣仔碼頭高麗菜豬肉水餃（40顆/包），7月31日前特價215元。圖／PChome 24h購物提供

宅食經濟蓬勃發展，帶動PChome 24h購物今年上半年生鮮食品銷量較去年同期成長逾30%，更催化線上生鮮版圖掀起新浪潮。PChome 24h購物分析，今年民眾宅家自煮比例大幅提升，1月份透過網路預購年菜的需求更勝過往，2～4月份以年後瘦身減脂、開工後的居家常備料理為選購主流，雞腿排、雞胸肉、水餃、牛肉麵等皆湧現買氣，並於5月中旬起攀上高峰，除了基礎冷凍品項之外，這段期間導入的蔬菜箱快送服務及與實體連鎖名店合作數位轉型，也讓生鮮蔬果及品牌名店美食獲得高度關注，成為上半年的宅經濟大勢。

PChome 24h購物盤點2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」，以冷凍肉品、家常主食、點心宵夜為3大採購趨勢，其中，「冷凍肉品」省去繁瑣的處理步驟，拆封加熱烹調即可輕鬆上桌，搶占榜單4個名次，包辦第一、三名的「大成食品 黃金脆皮雞腿排」、「桃城雞排 美式薄皮雞腿塊」，皆以外皮酥脆肉質嫩口大獲好評；輕食多汁的「大成食品 舒迷舒肥輕食嫩雞胸肉」及鮮嫩彈牙的「美國星級特選Choice無骨牛小排」也脫穎而出，成為澎湃餐桌的必備料理之一。

上桌快速方便又能飽足一餐的「家常主食」也拿下榜單眾多名次，像是名店特製「麻膳堂麻辣豬肉水餃」即榮登榜單第二名、經典不敗「灣仔碼頭高麗菜豬肉水餃」名列第五；同時，變化多樣菜色、替味蕾打造頂尖享受，也成為另類主食採購重點，推升名店美食「星級主廚紅燒牛肉拌麵」及「老協珍TOMMI湯米薑汁燒肉米漢堡」雙雙躍居重點熱銷品項。

宅在家「點心宵夜」更是不可缺少的熱賣類別，PChome 24h購物發現消費者偏好選購兼具特色風味、懶人也能快速享用的品項，像是免出國就能享受泰式風味「星泓食品月亮蝦餅」、滑嫩香濃的台南名產「依蕾特綜合布丁奶酪」皆衝上熱銷榜單。

PChome 24h購物即日起推出「PChome生鮮專區」，提供蔬菜、水果、肉品、海鮮等生鮮食品一站式購足服務，不僅與農業新創品牌「鄰家鮮生」攜手合作，推出多樣化蔬果品項，更引進國內知名餐飲品牌商品。

此外，PChome 24h購物本月更首度跨海攜手Tom and Jerry湯姆貓與傑利鼠合作「Tom and Jerry居家偽野餐」，推出獨家授權限量周邊商品，包含水壺、野餐袋、環保餐具等居家野餐系列商品。7月15日至8月5日購買任意湯姆貓與傑利鼠商品即可獲贈「Tom and Jerry口罩掛繩」，原價399元的「Tom and Jerry保冷袋」限定優惠價299元；單筆消費滿899元還有機會抽「Tom and Jerry擴香石」一個（市值1,680元、隨機出貨），單筆消費滿1,599元可抽「Tom and Jerry限定公仔（市值3,890元）」。

PChome 24h購物2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」第二名：麻膳堂麻辣豬肉水餃（570g） x2，7月31日前特價399元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」第二名：麻膳堂麻辣豬肉水餃（570g） x2，7月31日前特價399元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2021上半年生鮮銷量年增逾30%，「冷凍肉品、家常主食、點心宵夜」成三大採購主流。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2021上半年生鮮銷量年增逾30%，「冷凍肉品、家常主食、點心宵夜」成三大採購主流。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」第七名：美國星級特選Choice無骨牛小排（120g x 3片），7月31日前特價499元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」第七名：美國星級特選Choice無骨牛小排（120g x 3片），7月31日前特價499元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」第十名：依蕾特綜合布丁奶酪（任選2盒），7月22日前特價599元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」第十名：依蕾特綜合布丁奶酪（任選2盒），7月22日前特價599元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」第九名：星泓食品月亮蝦餅（240g±5%/包），7月31日前特價99元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」第九名：星泓食品月亮蝦餅（240g±5%/包），7月31日前特價99元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」第四名：大成食品舒迷舒肥輕食嫩雞胸肉 （125g） x10，7月31日前特價750元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」第四名：大成食品舒迷舒肥輕食嫩雞胸肉 （125g） x10，7月31日前特價750元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」第一名：大成食品黃金脆皮雞腿排（210g/片），7月31日前特價89元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」第一名：大成食品黃金脆皮雞腿排（210g/片），7月31日前特價89元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」第三名：桃城雞排美式薄皮雞腿塊 （400g+10g） x4，7月31日前特價699元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」第三名：桃城雞排美式薄皮雞腿塊 （400g+10g） x4，7月31日前特價699元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」第六名：星級主廚紅燒牛肉拌麵（380公克 x 2份/盒），7月31日前特價699元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」第六名：星級主廚紅燒牛肉拌麵（380公克 x 2份/盒），7月31日前特價699元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」第八名：老協珍TOMMI湯米薑汁燒肉米漢堡（3入），7月31日前特價149元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2021上半年「生鮮食品熱銷TOP10」第八名：老協珍TOMMI湯米薑汁燒肉米漢堡（3入），7月31日前特價149元。圖／PChome 24h購物提供

PChome 生鮮

延伸閱讀

看著就消暑！「生啤杯造型悠遊卡」PChome 24h購物搶先預購

生啤杯造型悠遊卡 PChome悠遊付會員搶先預購

千萬財神爺剩2天！買15顆水餃中千萬沒領 尋基隆幸運兒

PChome 24h購物「這夏，有計畫」活動全站下殺34折起

相關新聞

PChome 24h購物2021上半年生鮮食品熱銷TOP10榜單出爐

宅食經濟蓬勃發展，帶動PChome 24h購物今年上半年生鮮食品銷量較去年同期成長逾30%，更催化線上生鮮版圖掀起新浪潮...

芒果盛產產區大內區公所今開拍特色影片助果農促銷

今年芒果盛產，又受疫情影響產銷。台南市芒果產區大內區公所爭取農業局補助、規畫多媒體行銷宣傳，今天請來網紅協助拍攝影片、介...

買鬆餅送飲料！杏桃4色「彩虹鬆餅」繽紛上桌

防疫也要顧心情！「杏桃鬆餅屋」近期針對復興店大改裝，同時以療癒的「彩虹」概念，推出「omom彩色繽紛鬆餅」與「BLT鮮蔬...

85℃一顆檸檬系列「第2杯20元」 7/17起優惠連3天

85˚C今起(7/15)推出新飲品「檸檬多多」，酸酸甜甜解膩又清爽。另外每年夏天熱賣的85℃一顆檸檬系列飲品，7/17~...

買人氣美食「免費住一晚」！晶華超強快閃專案又來了

微解封後，台北市餐廳仍無法內用，台北晶華酒店即日起至7月底推出「晶華超人氣美食假期」優惠住房專案，端出「晶華美食到你家T...

響應微解封！KKday攜百間飯店 啟動抗疫倒數優惠

響應指揮中心微解封政策，深度旅遊電商平台KKday今(15)日宣布，自即日起至7月23日，啟動抗「疫」倒數優惠，因應市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。