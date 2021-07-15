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芒果盛產產區大內區公所今開拍特色影片助果農促銷
今年芒果盛產，又受疫情影響產銷。台南市芒果產區大內區公所爭取農業局補助、規畫多媒體行銷宣傳，今天請來網紅協助拍攝影片、介紹大內愛文、玉文、金煌與西施等各品系芒果及大內特有文史自然環境，與資深農民生活點滴甘苦談；預計月底在公所官網推出，希望大家來觀賞。
區長李義隆表示，今年疫情影響出現農產物流爆量、北農休市、無法舉辦大型行銷活動等困境，又加上今年的芒果產量多；尤其主產區台南芒果因結果期乾旱果粒較往年小、造成價格及銷售不理想；希望提升大內區優質芒果知名度，提升水果商、民眾購買意願，增加銷售管道，協助果農增益銷售收益，也期待外地遊客能夠前來大內一遊。
區公所請來團隊拍攝「2021臺南芒果節-產地高手在大內」形象短片，今天在大內青果集貨市場開拍，網紅林岱葳任主持人，大內石子瀨社區發展協會曾博揚與大內區長李義隆、在地知名作家「楊富閔」等地方人士介紹大內區周邊景點與特色。
預計10天完成走馬農場、蘭花生館、南天文館、彩疊山白土地形等景點與芒果果園、大內青果集貨場等景點，
並介紹大內區著名地形「白堊土」，讓外地人了解為什麼在這樣的地理條件下能種出優質芒果。
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