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買鬆餅送飲料！杏桃4色「彩虹鬆餅」繽紛上桌

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
鹹口味的「BLT鮮蔬彩色鬆餅」，每套290元。圖／杏桃鬆餅屋提供
鹹口味的「BLT鮮蔬彩色鬆餅」，每套290元。圖／杏桃鬆餅屋提供

防疫也要顧心情！「杏桃鬆餅屋」近期針對復興店大改裝，同時以療癒的「彩虹」概念，推出「omom彩色繽紛鬆餅」與「BLT鮮蔬彩色鬆餅」，讓繽紛的彩虹色彩，舒緩疫情期間的緊繃情緒。另外還有外帶餐點送飲料等優惠。

杏桃鬆餅此次所推出的彩虹鬆餅，均是採天然食材製作。藍色鬆餅添入「蝶豆花」，翠綠的綠色鬆餅則是苦甜的「抹茶」；粉色鬆餅運用了「甜菜根」，另外還有經典的原味鬆餅，堆疊為四層繽紛的彩色鬆餅。鹹口味的「BLT鮮蔬彩色鬆餅」，其「BLT」分別代表台灣培根（Bacon）、生菜（Lettuce）、番茄（Tomato）等三種主要食材，同時搭配水煮蛋、馬鈴薯、烤蔬菜，為彩色鬆餅增添豐富度與營養，每套290元，並加贈160元飲料任1杯。

至於甜食系「omom彩色繽紛鬆餅」，內用版原以鮮奶油、冰淇淋搭配彩虹鬆餅上桌，防疫期間的外帶版則是改搭配酸甜的覆盆子優格醬、芒果優格醬，以及蘋果醬等3種果醬，讓不同的水果風味鉤勒出酸甜滋味，每份290元，加贈160元飲料1杯。

此次位於百貨內的復興店重新改裝，藉由空間變化、綠意等方式，為門市帶來更開闊的視野。為慶祝復興店改裝完成，即日起至8月1日期間，外帶任一主餐、鬆餅，即贈送180元任選飲品1杯。

針對外帶需求而調整內容的「omom彩色繽紛鬆餅」，每份290元。圖／杏桃鬆餅屋提供
針對外帶需求而調整內容的「omom彩色繽紛鬆餅」，每份290元。圖／杏桃鬆餅屋提供
透過蝶豆花、抹茶等食材，賦予鬆餅不同色彩的面貌。圖／杏桃鬆餅屋提供
透過蝶豆花、抹茶等食材，賦予鬆餅不同色彩的面貌。圖／杏桃鬆餅屋提供
未來牛松露醬漢堡排，每份380元。圖／杏桃鬆餅屋提供
未來牛松露醬漢堡排，每份380元。圖／杏桃鬆餅屋提供
內用版的「omom彩色繽紛鬆餅」，將待解封後正式登場。圖／杏桃鬆餅屋提供
內用版的「omom彩色繽紛鬆餅」，將待解封後正式登場。圖／杏桃鬆餅屋提供

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