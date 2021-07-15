買鬆餅送飲料！杏桃4色「彩虹鬆餅」繽紛上桌

防疫也要顧心情！「杏桃鬆餅屋」近期針對復興店大改裝，同時以療癒的「彩虹」概念，推出「omom彩色繽紛鬆餅」與「BLT鮮蔬彩色鬆餅」，讓繽紛的彩虹色彩，舒緩疫情期間的緊繃情緒。另外還有外帶餐點送飲料等優惠。

杏桃鬆餅此次所推出的彩虹鬆餅，均是採天然食材製作。藍色鬆餅添入「蝶豆花」，翠綠的綠色鬆餅則是苦甜的「抹茶」；粉色鬆餅運用了「甜菜根」，另外還有經典的原味鬆餅，堆疊為四層繽紛的彩色鬆餅。鹹口味的「BLT鮮蔬彩色鬆餅」，其「BLT」分別代表台灣培根（Bacon）、生菜（Lettuce）、番茄（Tomato）等三種主要食材，同時搭配水煮蛋、馬鈴薯、烤蔬菜，為彩色鬆餅增添豐富度與營養，每套290元，並加贈160元飲料任1杯。

至於甜食系「omom彩色繽紛鬆餅」，內用版原以鮮奶油、冰淇淋搭配彩虹鬆餅上桌，防疫期間的外帶版則是改搭配酸甜的覆盆子優格醬、芒果優格醬，以及蘋果醬等3種果醬，讓不同的水果風味鉤勒出酸甜滋味，每份290元，加贈160元飲料1杯。