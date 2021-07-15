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85℃一顆檸檬系列「第2杯20元」 7/17起優惠連3天

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
新品檸檬多多。圖／85℃提供
新品檸檬多多。圖／85℃提供

85˚C今起(7/15)推出新飲品「檸檬多多」，酸酸甜甜解膩又清爽。另外每年夏天熱賣的85℃一顆檸檬系列飲品，7/17~7/19包括一顆檸檬紅茶、綠茶、青茶、冬瓜、鮮桔，5種飲料同品項第二杯特價20元，可趁優惠補充維他命C！

85℃一顆檸檬系列飲料(冰熱65元/大杯)，使用新鮮進口加州黃金檸檬，整顆清洗後，以不完全切斷的方式間隔劃切開，放入杯中壓出檸檬原汁，再搭配紅茶、綠茶、青茶、冬瓜茶及鮮桔等，每一口都喝得到酸酸甜甜的維他命C；7/17~7/19限時3天同品項第二杯特價20元，現場不限購組數，數量有限，售完為止。

此外，新品檸檬多多(冰65元/大杯)使用榮獲SQF國際標章、富含乳酸活菌、益菌的發酵乳，和100%榨取來自高雄及屏東契作農的綠檸檬汁，不只補充維他命C，也是消化道的好幫手。

85℃一顆檸檬系列飲品，7/17~7/19同品項第二杯特價20元。圖／85℃提供
85℃一顆檸檬系列飲品，7/17~7/19同品項第二杯特價20元。圖／85℃提供

維他命 屏東

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