85℃一顆檸檬系列「第2杯20元」 7/17起優惠連3天

85˚C今起(7/15)推出新飲品「檸檬多多」，酸酸甜甜解膩又清爽。另外每年夏天熱賣的85℃一顆檸檬系列飲品，7/17~7/19包括一顆檸檬紅茶、綠茶、青茶、冬瓜、鮮桔，5種飲料同品項第二杯特價20元，可趁優惠補充維他命C！

85℃一顆檸檬系列飲料(冰熱65元/大杯)，使用新鮮進口加州黃金檸檬，整顆清洗後，以不完全切斷的方式間隔劃切開，放入杯中壓出檸檬原汁，再搭配紅茶、綠茶、青茶、冬瓜茶及鮮桔等，每一口都喝得到酸酸甜甜的維他命C；7/17~7/19限時3天同品項第二杯特價20元，現場不限購組數，數量有限，售完為止。