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買人氣美食「免費住一晚」！晶華超強快閃專案又來了

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
晶華酒店人氣美食「極特上雙饗盛合」。圖／台北晶華酒店提供
晶華酒店人氣美食「極特上雙饗盛合」。圖／台北晶華酒店提供

微解封後，台北市餐廳仍無法內用，台北晶華酒店即日起至7月底推出「晶華超人氣美食假期」優惠住房專案，端出「晶華美食到你家Take Regent Home」美食平台上快閃熱賣排行榜的冠亞軍「雙人份厚切爐烤牛排龍蝦」、「極特上雙饗盛合」，兩人同行入住精緻客房24小時6,440元、可於房內享用上述兩款總價值同樣為6,440元的五星級晚餐以及翌日午餐。

疫情微解封期間，台北晶華酒店表示，酒店內嚴格執行防疫措施，客房全面降載、管控入住房間數，讓客房化身私人用餐包廂，民眾可安心來場美食微解封之旅，活動期間內下載晶華會APP，可再享房型升等。

「晶華超人氣美食假期」優惠住房專案，首先登場的晚餐是價值3,680元的雙人份厚切爐烤牛排龍蝦套餐，以厚實多汁的16盎司厚切爐烤肋眼牛排，搭配整隻肥美豐腴的波士頓龍蝦，配菜部分則有新鮮爽脆的凱撒沙拉、馬鈴薯泥以及主廚精心熬製的湯品。厚切爐烤肋眼牛排2004年於晶華酒店中庭azie餐廳推出後即熱賣至今，曾於各大媒體的美食評比中獲得多次冠軍，是晶華酒店最暢銷的招牌美食之一。

翌日中午的美食亮點，則是每日從台東成功漁港直送到店的「極特上雙饗盛合」，原價為2,760元，推出至今已銷售超過四千份，由館內最負盛名的栢麗廳自助餐廳主廚張明志規劃，包含以油脂豐腴的鮪魚、鮭魚和旗魚，口感爽Q的章魚與花枝，鮮甜的牡丹蝦、紅魽等漁獲所製成的16貫「特上握壽司盛合」以及一盒滿載鮪魚、鯛魚、紅魽、鮭魚、牡丹蝦等精切漁獲，再搭配新鮮海膽與松葉蟹肉，最後綴上鮭魚卵、茗荷、蛋絲、櫻桃蘿蔔、紫蘇花等而成「極品散壽司盛合」。

「晶華超人氣美食假期」優惠住房專案訂房網址：https://shop.silkshotelgroup.com/RT，或可至APP Store下載晶華會預訂。

晶華酒店人氣美食「雙人份厚切爐烤牛排龍蝦」。圖／台北晶華酒店提供
晶華酒店人氣美食「雙人份厚切爐烤牛排龍蝦」。圖／台北晶華酒店提供
晶華酒店免費住一晚，還可盡享人氣美食。圖／台北晶華酒店提供
晶華酒店免費住一晚，還可盡享人氣美食。圖／台北晶華酒店提供

酒店 鮭魚

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