《明星養老院》演出延期 相約明年六月見

為了配合防疫，舞台劇《明星養老院》原定8月20至22日在台北國父紀念館的演出，將延至明年（2022）6月24至26日。舞台劇總監王偉忠特別拍攝短片告知觀眾延期消息，更拜託大家保留票券到明年，一起在《明星養老院》相見。

王偉忠表示，劇場人跟戲迷都渴望早日重返劇場，但健康安全是劇團的首要考量，目前劇場微解封，不能有觀眾，八月演出勢必受到影響，因此決定延期。王偉忠強調，雖然今年不能演出，明年一定會以更精彩的演出回饋觀眾！力勸觀眾保留票券、不必退票換票，直接平移到明年六月同樣在國父紀念館的場次使用，還可以參加明年演出後的回饋抽獎。王偉忠透露，《明星養老院》口碑很好，很多年輕人帶爸媽來看，台北場次票券其實快賣光了，萬一現在退票，明年演出前恐怕真會買不到。至於退票方式，王偉忠先搞笑表示「不退！」接著趕緊補充說明退票手續，希望有需要的觀眾可以直接聯繫 udn售票網 ，或去 《明星養老院》臉書 查看第一手消息，。

防疫期間，《明星養老院》的演員們紛紛發展第二專長，飾演院長的方文琳不能外出跑馬拉松，就專心訓練體能，天天重量訓練還搭配健身操，她笑說關在家裡這一陣子，非但沒胖，還越來越壯！洪都拉斯說居家期間他學會了削水果、拖地板、換燈泡跟洗衣服，讓明星養老院的演員們紛紛虧他，雲端明星終於落入凡間了！

范瑞君在《明星養老院》飾演總管，明星們的大事小事她都一手包辦，疫情期間她居家也十項全能，舉凡烤蛋糕、作漢堡、咖哩、咖啡，都有模有樣，還發揮藝術美感設計「伶人」潮T販售，用衣服說出藝術表演從業人員的心聲。網紅娘娘第一次演出舞台劇，他說居家防疫期間，網路業配倒是不受影響，但真的很希望劇場快點恢復正常，讓他可以上台演《明星養老院》！

如有退票相關問題，請洽udn售票網客服專線 02-7721-6958#2(每日9:00~18:00)，或來信 cs.tickets@udnfunlife.com，將有專人為觀眾服務。