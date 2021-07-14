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旅日作家李琴峰摘下日本芥川獎 文化部代表獻花致賀

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
駐日本代表處台灣文化中心主任王淑芳(左)代表駐日代表謝長廷與文化部長李永得向李琴峰恭賀得獎。圖／文化部提供
駐日本代表處台灣文化中心主任王淑芳(左)代表駐日代表謝長廷與文化部長李永得向李琴峰恭賀得獎。圖／文化部提供

台灣旅日作家李琴峰新作「彼岸花盛開之島」今天榮獲日本芥川獎，成為首位榮獲日本芥川獎的台灣作家。獲悉她獲獎後，駐日本代表處台灣文化中心主任王淑芳即前往東京帝國飯店記者會現場，當面代表駐日代表謝長廷與文化部長李永得向李琴峰獻上花束並恭賀得獎。

文化部駐日本代表處台灣文化中心表示，李琴峰曾協助駐日台灣文化中心辦理台灣作家講座，為幫李琴峰加油，昨日就在中心臉書上為她祈福，祝福她得獎，期待她未來有更多精彩著作，讓台日讀者都可以閱讀。出席記者會的李琴峰表示，希望藉由本次得獎的機會，讓更多讀者可以閱讀其作品。

李琴峰2013年旅居日本，以第二語言日文書寫的第一篇小說「獨舞」獲選第60屆群像新人文學獎優秀作品後，2019年以小說「倒數五秒月牙」入圍第161屆芥川獎與第41屆野間文藝新人獎。2021年再以小說「北極星灑落之夜」獲得第71屆藝術選獎新人賞，為日本藝文界極受期待的作家。

日本 記者會 文化部

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