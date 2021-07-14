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肖戰搶下ZENITH手表代言 超帥氣形象影片必須狂截圖

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
肖戰在廣告片中配戴的真力時DEFY EXTREME腕表，71萬1,300元。圖／真力時提供
肖戰在廣告片中配戴的真力時DEFY EXTREME腕表，71萬1,300元。圖／真力時提供

全球精品年輕化，新世代代言人崛起，在亞洲尤其明顯。瑞士製表品牌真力時（ZENITH）迎來最新代言人：大陸演員、歌手肖戰出任品牌代言人，並發佈全新廣告大片，傳遞在築夢摘星的道路上需要勇往直前、突破自我的品牌精神— 力創未來。

近兩年爆紅的肖戰，最早期以男子團體出道，當時就因為完美精緻的五官受到矚目，不過他從沒因此鬆懈過，從歌手轉戰演員，在電視劇「陳情令」的演出獲得廣大的好評，之後以個人身份發行單曲更創下驚人的銷售紀錄。真力時認為，肖戰胸懷熱愛與夢想、不斷探索新領域的進取精神和品牌不謀而合。在廣告中肖戰配戴的Defy Extreme腕表，搭載具備1/100秒計時功能的經典El Primero 9004型自動上鍊機芯，表殼為微噴砂鈦金屬和拋光玫瑰金材質，與代言人實力與外型兼備的特質完美呼應。

真力時宣布全新品牌代言人肖戰。圖／真力時提供
真力時宣布全新品牌代言人肖戰。圖／真力時提供
真力時宣布全新品牌代言人肖戰。圖／真力時提供
真力時宣布全新品牌代言人肖戰。圖／真力時提供

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